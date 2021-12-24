У Чехії померла молода заробітчанка, для лікування якої гроші збирали всім містом

Дівчина була без медстраховки / соцмережі

У Чехії померла 30-річна заробітчанка з міста Хуст Закарпатської області. Її госпіталізували після інфікування коронавірусом, але так і не змогли врятувати.

"Дякуємо всім за допомогу. Ренатка померла. Бог забирає кращих людей", - повідомила її знайома Маряна Тимощук в Facebook 24 грудня.

За її словами, ще на початку грудня дівчина інфікувалася коронавірусом і потрапила в лікарню. Її намагалися вилікувати всім містом і збирали кошти, так як у заробітчанки не було страховки, а лікування без даного документа в цій країні дуже дороге.

У громадській організації Волонтери Закарпаття зазначили, що хвороба швидко прогресувала і жінка була в реанімації в штучній комі. У неї було уражено 70% ураження легень.

Раніше Главред писав, що українські заробітчани в Польщі не можуть потрапити до лікарні. А якщо і потрапляють в медустанову, то лікування обходиться втридорога.

Також раніше 81-річний пенсіонер в Італії вбив свою 67-річну доглядальницю з України. Чоловік відрізнявся буйним характером і сварився з працівницею. У підсумку він вистрілив в неї з особистої зброї.