У Броварах пролунав вибух: чоловік кинув гранату у поліцейського

Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, вони мають травми середньої важкості.

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Зловмисник кинув гранату у поліцейського / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, Ігор Сапожко

У суботу, 11 травня, в центрі Броварів на Київщині пролунав вибух через підрив гранати. Постраждали двоє людей, їх госпіталізували. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

За його словами, вибух стався близько 20:40 біля магазину "Червоний маркет" на бульварі Незалежності.

"Постраждало дві особи, один з них співробітник поліції. На місці працюють правоохоронці та медики. Подробиці інциденту зʼясовуються", - написав Сапожко.

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Згодом мер Броварів розповів, що постраждалі мають травми середньої важкості.

"Обидва чоловіки живі, стан середньої важкості, знаходяться в лікарні, медики надають всю необхідну допомогу", - зазначив він.

Незабаром у МВС уточнили, що внаслідок вибуху гранати поранення отримали поліцейський та правопорушник. Під час інциденту зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.

"Поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції увечері отримали виклик щодо хуліганських дій. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся тікати, поліцейський почав його переслідувати", - додали у пресслужбі Нацполіції.

Хто такий Ігор Сапожко? Сапо́жко І́гор Васи́льович — міський голова Броварів із 2010 року. Депутат і секретар Броварської міської ради з 2006 року, висувався за списками ВО "Батьківщина". На посаду міського голови у 2010 році балотувався від Партії регіонів, з якої вийшов під кінець Євромайдану — 20 лютого 2014 року, пише Вікіпедія.

Інциденти з поліцейськими - новини по темі

Нагадаємо, 10 травня у Броварах Київської області правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який кидався на поліцейських і погрожував їм зброєю. Це відомий місцевий кримінальний авторитет, на рахунку якого не одна кримінальна справа.

Також у ніч на 20 квітня сталася стрілянина в Гайсинському районі Вінницької області. Двоє військових відкрили стрілянину по поліцейських у той момент, коли правоохоронці зупинили їх для перевірки документів. Унаслідок стрілянини загинув 20-річний поліцейський, його напарник був поранений.

Як повідомляв Главред, 21 квітня було затримано підозрюваних у нападі на поліцейських на Вінниччині. Зловмисниками були двоє військових - батько і синн, 52 і 26 років.

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