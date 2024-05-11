УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Броварах пролунав вибух: чоловік кинув гранату у поліцейського

Руслана Заклінська
11 травня 2024, 23:02
179
Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, вони мають травми середньої важкості.
У Броварах пролунав вибух: чоловік кинув гранату у поліцейського
Зловмисник кинув гранату у поліцейського / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, Ігор Сапожко

У суботу, 11 травня, в центрі Броварів на Київщині пролунав вибух через підрив гранати. Постраждали двоє людей, їх госпіталізували. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

За його словами, вибух стався близько 20:40 біля магазину "Червоний маркет" на бульварі Незалежності.

"Постраждало дві особи, один з них співробітник поліції. На місці працюють правоохоронці та медики. Подробиці інциденту зʼясовуються", - написав Сапожко.

відео дня

Згодом мер Броварів розповів, що постраждалі мають травми середньої важкості.

"Обидва чоловіки живі, стан середньої важкості, знаходяться в лікарні, медики надають всю необхідну допомогу", - зазначив він.

Незабаром у МВС уточнили, що внаслідок вибуху гранати поранення отримали поліцейський та правопорушник. Під час інциденту зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.

"Поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції увечері отримали виклик щодо хуліганських дій. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся тікати, поліцейський почав його переслідувати", - додали у пресслужбі Нацполіції.

Хто такий Ігор Сапожко?

Сапо́жко І́гор Васи́льович — міський голова Броварів із 2010 року. Депутат і секретар Броварської міської ради з 2006 року, висувався за списками ВО "Батьківщина". На посаду міського голови у 2010 році балотувався від Партії регіонів, з якої вийшов під кінець Євромайдану — 20 лютого 2014 року, пише Вікіпедія.

Інциденти з поліцейськими - новини по темі

Нагадаємо, 10 травня у Броварах Київської області правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який кидався на поліцейських і погрожував їм зброєю. Це відомий місцевий кримінальний авторитет, на рахунку якого не одна кримінальна справа.

Також у ніч на 20 квітня сталася стрілянина в Гайсинському районі Вінницької області. Двоє військових відкрили стрілянину по поліцейських у той момент, коли правоохоронці зупинили їх для перевірки документів. Унаслідок стрілянини загинув 20-річний поліцейський, його напарник був поранений.

Як повідомляв Главред, 21 квітня було затримано підозрюваних у нападі на поліцейських на Вінниччині. Зловмисниками були двоє військових - батько і синн, 52 і 26 років.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Броварів Національна поліція граната вибух новини України
Реклама

Головне за день

"Ніч буде дуже складна": військові кажуть про серйозне просування РФ на Харківщині

"Ніч буде дуже складна": військові кажуть про серйозне просування РФ на Харківщині

23:52 Україна
"Порвали" зал: як alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення 2024

"Порвали" зал: як alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення 2024

22:55 Stars
Фінал Євробачення-2024: alyona alyona та Jerry Heil зробили потужну заяву просто на сцені конкурсу

Фінал Євробачення-2024: alyona alyona та Jerry Heil зробили потужну заяву просто на сцені конкурсу

22:54 Stars
Всі головні новини

Популярне

Втечуть з будинку самі: експерт назвала найкращий метод боротьби із мишами 19217

Втечуть з будинку самі: експерт назвала найкращий метод боротьби із мишами

Найсильніший шторм за останні 165 років: коли закінчиться магнітна буря 11981

Найсильніший шторм за останні 165 років: коли закінчиться магнітна буря

Усе як із Корольовою: шлюб Ігоря Ніколаєва та Проскурякової на межі краху 11176

Усе як із Корольовою: шлюб Ігоря Ніколаєва та Проскурякової на межі краху

Найкращий спосіб перевірити уважність: треба відшукати число 83 серед 88 10598

Найкращий спосіб перевірити уважність: треба відшукати число 83 серед 88

Останні новини

23:52

"Ніч буде дуже складна": військові кажуть про серйозне просування РФ на Харківщині

23:28

Фінал Євробачення 2024: Софія Ротару закликала голосувати за Україну

23:02

У Броварах пролунав вибух: чоловік кинув гранату у поліцейськогоВідео

22:55

"Порвали" зал: як alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення 2024

22:54

Фінал Євробачення-2024: alyona alyona та Jerry Heil зробили потужну заяву просто на сцені конкурсуВідео

РФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – ЖироховРФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – Жирохов
22:45

Еден Голан, яка представляє Ізраїль на Євробаченні 2024, внесли в базу "Миротворець"

22:39

РФ може піти в наступ на Сумщину: експерт сказав, де ворог формує угруповання

21:49

Походження путінізму з 90-х: як диктатор побудував свій режимПогляд

21:47

"Мобілізуватися треба всій країні": у Міноборони висловилися щодо закону про мобілізацію

Реклама
21:34

Без чого не можна йти на цвинтар: мольфар назвав основне правило поминальних днівВідео

20:32

"Зміцнюємо позиції на Харківщині": Зеленский розповів, де ведуться контрударні дії

20:00

Євробачення-2024 фінал: де дивитися виступ України - онлайн-трансляціяВідео

19:35

Налетить холоднеча і дощі: синоптики оголосили І рівень небезпечності

19:31

Окупанти закидають Харківщину КАБами: в ОВА назвали кількість жертвВідео

18:59

Припинення вогню і переговори з РФ: ЗМІ дізналися нові деталі "плану Трампа"

18:51

Вибух чули всі Суми: РФ атакувала місто ракетою, є жертви

18:33

Привітання з Днем матері - чарівні картинки і теплі слова

18:30

"Путін постарається завдати максимальної шкоди": Сотник назвав цілі ядерних ударів РФВідео

18:16

Британія передає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги

17:57

"Граку" підрізали крила: ЗСУ збили на сході російський штурмовик Су-25

Реклама
17:28

Найсильніший шторм за останні 165 років: коли закінчиться магнітна буря

17:25

Помер легендарний український спортивний журналіст та коментатор

17:05

Лілія Ребрик уперше показала обличчя молодшої доньки

16:57

У Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині

16:31

"Сюрпризів ворог не приніс": в ОВА розкрили деталі важких боїв на Харківщині

15:59

Антипасха 2024: що не можна робити 12 травня, щоб не розгнівати померлих

15:57

Дрони ГУР підірвали НПЗ у Волгограді: джерело розкрило деталі спецоперації

15:39

"Петеушник молодець": путініст Ємельяненко отримав на горіхи за висловлювання про Олімпіаду

15:07

Не в вересні 1939 року: Галімов розкрив справжню дату початку 2 Світової для УкраїниВідео

15:00

Одягнена ганебно: Канделакі знову висміяли за відсутність смаку

14:56

"Не виключаю відправлення військових": Макрон зробив гучну заяву про допомогу Україні

14:31

Що садити з помідорами для щедрого врожаю: список хороших і небезпечних сусідів

14:02

Проросійського учасника "Євробачення" зняли з фіналу: що сталося

13:58

Наступ РФ на Харківщині зупинився: в ЗСУ розповіли про хід боїв

13:58

Кіркоров присоромив сина Орбакайте

13:51

З авіацією та артилерією: РФ штурмує Харківщину з новою тактикою – Бутусов

13:35

Зібров показав милі фото з донькою, зятем та Іриною Білик

13:02

Найефективніший спосіб боротьби: як швидко вивести капустянку з городуВідео

12:50

Літаки РФ скидають бомби по своїй території: в розвідці Британії назвали причини

12:42

Теракт у Києві на 9 травня: СБУ затримала завербованих РФ виконавців

Реклама
12:35

Пастка для вовни в пральній машині: ці хитрі трюки допоможуть багатьом господиням

11:48

Штурм РФ на Харківщині: у ЗСУ назвали головну мету прориву росіян

11:40

Скандал на Євробаченні: одного з проросійських учасників хочуть дискваліфікувати

11:30

Росіяни відновили наступ на Харківщині: які населені пункти під загрозою - ЗМІ

11:01

Супутники Starlink перевантажені через магнітну бурю: Маск "розрюмсався" в Мережі

10:55

Будуть як нові: як відновити розбиті тіні, пудру або хайлайтерВідео

10:46

Не 50 тисяч: експерт назвав чисельність військ РФ, що наступають на Харківщині

10:28

Дружина Брюса Вілліса розповіла, як їй живеться з тяжкохворим чоловіком

10:08

Втечуть з будинку самі: експерт назвала найкращий метод боротьби із мишамиВідео

09:54

Найкращий спосіб перевірити уважність: треба відшукати число 83 серед 88

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки
АвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти