У боях з російськими окупантами загинув легендарний "кіборг" з позивним "Багдад"

У нього залишилася дружина і двоє маленьких дочок.
У боях з російськими окупантами загинув захисник України Руслан Боровик. Чоловік захищав нашу країну з 2014 року, пройшов через пекло в Донецькому аеропорту. 24 лютого він відразу ж відправився на фронт.
Трагічну новину в Facebook повідомила журналістка Андріана Біла.
Боровик двічі брав участь у місіях в Іраку в 2004-2005 роках, тому пізніше і отримав позивний "Багдад" (столиця цієї країни). Потім чоловік багато років працював інкасатором у банку.
У 2014 році він був мобілізований до лав ЗСУ, проходив службу в 90-му батальйоні на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади (тепер Десантно-штурмові війська), був гранатометником. Під час боїв за ДАП "Багдад" був поранений в ногу.
У нього залишилася дружина і двоє маленьких дочок. У 2020 році в День Незалежності 24 серпня його дочка Ганна взяла участь у Марші Захисників України. Її фото того дня стало історичним.
Раніше ми розповідали, що поранений боєць 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу Сергій с перебитими ногами подолав 6 км, щоб дістатися до позицій ЗСУ.
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