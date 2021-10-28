"До лікарні потрапляють у стані шаленої інтоксикації": інфекціоніст про ситуацію з COVID в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні / Reuters

Інфекціоніст Михайло Річняк в інтерв'ю для Главреда розповів, що ситуація з коронавірусом в Україні тільки посилюється і пацієнти частіше потрапляють в лікарню з ускладненнями.

"Люди потрапляють до лікарні в стані шаленої інтоксикації, тому що їх дуже довго лікують вдома", - каже лікар.

За словами медика, сімейні лікарі призначають їм лікування, або ж люди самі не хочуть йти на госпіталізацію.

"Вже поки у людей не починаються проблеми з сатурацією - їх, як правило, вже привозять з сатурацією у 60-80% в киснезалежному стані. Тобто на цій хвилі люди стали більш залежними від кисню", - зазначив медик.

Читайте повне інтерв'ю для Главреда інфекціоніста Михайла Річняка.

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Раніше повідомляли, що в Одеському районі Слобідка в лікарні не вистачає кисню для хворих на коронавірус COVID-19.

За даними журналістів, пацієнтів екстрено перевели з однієї клініки в іншу (з відділення обласного центру соціально значущих хвороб, який розташований на вулиці імені Міхновського, в інший стаціонар ‒ на вулицю імені Ядова).

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Головний санітарний лікар України Ігор Кузін стверджував, що влада прогнозує пік захворюваності на COVID-19 в країні в кінці жовтня і до середини листопада. Поступовий спад очікується до кінця поточного року і в першому кварталі 2022 року.