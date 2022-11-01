У Бердянську підірвали колаборанта – "заступника мера"

У Бердянську підірвали колаборанта Павла Іщука, який був так званим "заступником мера"/ Telegram

У Бердянську Запорізької області у понеділок, 31 жовтня, підірвали так званого "першого заступника мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" Павла Іщука.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Зазначається, нібито колаборанта підірвали біля його будинку. Там начебто вибухнув вибуховий пристрій, який був начинений металевими кульками чи цвяхами.

Російські Telegram-канали пишуть, що колаборант потрапив до лікарні. Він перебуває у свідомості, проте його стан оцінюється як тяжкий.

Про вибух у Бердянську місцеві жителі повідомили близько 17:30 31 жовтня. Сильні звуки було чутно у різних куточках міста.

Що відомо про колаборанта Павла Іщука

Іщук раніше був українським журналістом, головним редактором видання "Місто". З 2013 року працював також прессекретарем мера міста.

Зараз 50-річний колаборант фігурує у базі "Миротворця" як зрадник Батьківщини, який співпрацює з російськими окупантами.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні прогримів вибух у готелі, в якому проживали російські пропагандисти, а також ексрегіонал Олексій Журавко, який закликав Росію "довести спецоперацію до кінця і дійти до західних кордонів України, щоб звільнити країну від націоналістів".

Нагадаємо, у тимчасово окупованому місті Енергодар в Запорізькій області пролунав потужний вибух у готелі "Аліса". Саме цей готель вподобали колаборанти і російські окупанти – вони постійно ним користувалися.

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