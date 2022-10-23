В Енергодарі був "приліт" у готель, який облюбували окупанти і колаборанти/ Telegram Дмитро Орлов

У тимчасово окупованому місті Енергодар в Запорізькій області пролунав потужний вибух у готелі "Аліса".

Вибух відбувся вранці у неділю, 23 жовтня. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram.

Саме цей готель вподобали колаборанти і російські окупанти – вони постійно ним користувалися.

Заклад нині пошкоджений, але ще поки невідомо, чи є жертви і постраждалі серед загарбників.

"Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель "Аліса" і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти", – розповів мер Енергодару.

Також він оприлюднив фото, на якому видно пошкодження закладу після "прильоту".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти силою затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і з зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Автомобіль чоловіка зупинили, коли він їхав із ЗАЕС в Енергодар.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Луганщині новоприбулі мобілізовані окупанти масово відмовляються воювати. Лише в одному 488-му мотострілковому полку відмовилися близько 70% мобілізованих. Так, частина російських "мобіків" навіть розбіглася, щоб не йти на передову. Тих "відмовників", які не встигли втекти, російське військове командування ув’язнило на одному з підприємств у Кремінній і намагається "перевиховати".

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