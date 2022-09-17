У Бердянську заступника гауляйтера з дружиною вбили кулями в голову - російські пропагандисти

У Бердянці заступника гауляйтера з дружиною вбили кулями в голову - російські пропагандисти/ Telegram, УНІАН

"Заступника голови" окупаційної адміністрації міста-курорту Бердянська (Запорізька область) Олега Бойка знайшли вбитим у гаражі – з двома вогнепальними ранами (в нозі і в голові). Його дружина також була вбита пострілом в голову. Про це пише російський пропагандистський портал "РІА Новості".

"На місці злочину було виявлено два тіла – жіноче і чоловіче. Жіноче тіло було виявлено в тій стороні (недалеко від гаража - Главред) на лівому боці з вогнепальним пораненням в голову. Також було знайдено тіло чоловіка, що знаходиться в гаражі. У нього ‒ два вогнепальні поранення в ногу і вогнепальне поранення в голову", - каже представник окупантів.

За даними російських пропагандистів, на місці розстрілу знайшли шість гільз калібру 9 міліметрів - імовірно, з пістолета Макарова.

Свідки інциденту говорять про те, що постріли були глухими. Тому окупанти припускають, що стрілянина велася з пістолета з глушником.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що "заступник голови" окупаційної адміністрації Бердянська Олег Бойко убитий разом з дружиною. Та очолювала виборчу комісію з проведення "референдуму" в місті про приєднання міста до Росії". Бойко в 2020 році балотувався в мери Бердянська від партії ОПЗЖ.

26 серпня в тимчасово окупованому Бердянську від осколкових поранень після вибуху загинув так званий "заступник керівника міського ДАІ" Олександр Колесніков.

У вересні так званий "комендант Бердянська" Артем Бардін залишився без ніг-після того, як його автомобіль підірвали в центрі окупованого міста.

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