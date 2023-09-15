Експерт пояснив, чому Лукашенко змушений постійно підігравати Путіну

У випадку з країною-агресором РФ і Білорусі стався збіг Не інтересів держав, а інтересів диктаторів – Путіна і Лукашенка, говорить експерт.

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Лукашенко просто змушений підігравати Путіну - експерт / колаж Главред, фото УНІАН

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко поставлений російським диктатором Володимиром Путіним в такі умови, що просто зобов'язаний все більше і більше догоджати армії країни-агресора РФ.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

"Білорусь і Росія - дві країни, які за великим рахунком залишилися союзниками, тому що Білорусь, нехай і побічно, але бере участь у війні в Україні. Адже починаючи з 24 лютого 2022 року з їхнього боку були і обстріли, і вторгнення, і вони навчають російських мобілізованих, постачають Росії зброю, техніку та боєприпаси зі своїх складів. Саме тому виникає потреба якось формалізувати всі ці речі, тому що Лукашенко розуміє, що він бере участь у війні в Україні і за це йому доведеться відповідати. І це, на мою думку, один із його загальних страхів, який час від часу проривається – наприклад, він загрожує ядерною зброєю, яку не може контролювати тощо. Тобто це якраз збіг Не інтересів держав, а інтересів диктаторів – Путіна і Лукашенка", – сказав він.

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Хто такий Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року в с.Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний Інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді національної безпеки і оборони України, офісі лідера Блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор ряду наукових статей і досліджень на тему використання телебачення та інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т. п.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

У Міністерстві оборони Республіки Білорусь 25 травня повідомили, що Росія розмістить в Білорусі ядерну зброю. Москва і Мінськ підписали відповідний документ. Росія розмістить свою тактичну ядерну зброю в РБ, проте Мінськ не контролюватиме її.

16 червня на економічному форумі ПМЕФ-2023 в Санкт-Петербурзі глава Кремля Володимир Путін заявити, що тактична ядерна зброя Росії вже в Білорусі.

"Це сталося. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але тільки перші. Це перша частина", - сказав Путін.

27 червня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко сказати, що більша частина тактичної ядерної зброї Росії вже привезли на територію РБ. За його словами, Захід нібито "не відстежив" переміщення озброєнь.

"Велика частина завезена в Білорусь. Дивно, що не відстежили. Охороняють росіяни і білоруси", - підкреслив Лукашенко.

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