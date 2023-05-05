У боях за Україну загинув батько двох дітей з Волині: він пішов на фронт добровольцем

У боях з російською окупаційною армією загинув воїн ЗСУ з Волинської області Сергій Козуля. Без батька залишилися двоє його синів. Про втрату повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка у Facebook.
39-річний військовослужбовець загинув 3 травня в боях на одному зі східних напрямків фронту.
"Ця страшна війна триває, забирає наших дорогих захисників... З гіркотою та болем повідомляю, що громада Ковеля втратила ще одного воїна. 3 травня 2023 року внаслідок смертельного поранення на сході загинув ковельчанин Козуля Сергій Іванович, 27.08.1983 р.н.", – повідомив Чайка.
Сергій Козуля пішов на фронт добровольцем. На другий день повномасштабного вторгнення країни-арессора РФ він вступив до лав Сил територіальної оборони України. Служив стрільцем у складі 100-ї окремої бригади ТрО.
Повернення свого Героя на щиті Ковельська громада чекає найближчими днями.
У Сергія козулі залишилися батьки, дружина і два сини.
Як повідомляв Главред, у боях за Бахмут загинув захисник України з Вінницької області Радіон Шестопалько. Йому було 35 років.
Свій останній бій солдат прийняв 29 квітня 2023 року. Він загинув внаслідок вогневого ураження під час утримання рубежів в районі населеного пункту Бахмут.
У боях з окупантами країни-агресора Росії загинув воїн Збройних сил України В'ячеслав Хохлюк. Рік тому він одружився з Анастасією Мохіною, дівчиною, з якою він на той момент разом служив в 112-й бригаді територіальної оборони Києва. Їхні весільні фотографії потрапили в соціальні мережі та публікувалися навіть в британському виданні The Times.
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