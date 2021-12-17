"У 5-50 разів запаси менші, ніж потрібно": в СБУ попередили про критичну нестачу вугілля для ТЕС

В СБУ попередили про критичну нестачу вугілля для ТЕС / УНІАН

СБУ направила до Кабінету Міністрів України звіт, згідно з яким на деяких теплогенеруючих підприємствах запаси кам'яного вугілля досягли критично низької позначки. Про це повідомляє портал Дзеркало тижня.

У спецслужбі повідомляють, що станом на 1 грудня 2021 року на складах знаходиться 486,2 тисячі тонн вугілля (при плановому накопиченні 2632,7 тисячі тонн).

Найкритичніша ситуація склалася на таких підприємствах:

Слов'янська ТЕС має в 50 разів нижче необхідного запасу вугілля;

Луганська ТЕС має вчетверо рази менше мінімально необхідних запасів;

Чернігівська ТЕЦ - запаси вп'ятеро нижче норми;

Дарницька ТЕЦ взагалі залишилася без вугілля.

СБУ попередила уряд, що відключення опалення практично гарантовано призведе до надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруженості серед населення і дискредитації органів державної влади.

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Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики Максим Немчинов раніше заявляв, що в Україні недостатньо запасів вугілля для того, щоб пройти опалювальний сезон. Однак у Києва є мільйонні контракти на поставку вугілля, а відомство сподівається на стабільну роботу атомних електростанцій.

12 листопада в Міністерстві енергетики розповіли про те, що Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Харківську ТЕЦ-5 переводять на газ. Подібні заходи повинні допомогти заощадити приблизно 150 тисяч тонн вугілля на місяць.

Згідно з даними держкомпанії Укренерго, в Україні через нестачу вугілля не працюють 60% ТЕС. Потрібне навантаження виробляють тільки 3 блоки з 23 державних електростанцій.

Крім того, за відомостями Міненерго, запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій, опустилися нижче позначки 500 тисяч тонн.