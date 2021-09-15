Посилення карантину по всій Україні: Ляшко озвучив умови і дату

За словами міністра, деякі регіони вже зараз підпадають під "червону" карантинну зону / УНІАН

Рішення про переведення всієї країни в "жовтий" рівень епідемічної небезпеки прийматиметься, як мінімум, з 20 вересня. Також будуть відслідковуватися індикатори та області, які можуть потрапити в "помаранчевий "або "червоний" рівень епідемічної небезпеки

"Жовтий" рівень епідемічної небезпеки може оголосити комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в цілому для України, розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в коментарі "ТСН".

Глава МОЗ також зазначив, що сьогодні в Україні існують перевищення за деякими індикаторами, які дозволяють зібрати комісію та оголосити "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

"Будуть далі відслідковуватися індикатори та області, які можуть потрапити в "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки, знову ж таки будуть визначатися за загальнонаціональними індикаторами і комісія національного рівня рекомендуватиме відносити той чи інший регіон до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", — резюмував Ляшко.

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Станом на 15 вересня вся Україна перебувають у "зеленій" зоні адаптивного карантину. При цьому зростає кількість регіонів, в яких епідеміологічні показники вийшли за межі норми.

Зокрема, норми перевищені в семи областях України. Як повідомляється на сайті МОЗ, це Вінницька область - 83,0%; Волинська область - 64,7%; Закарпатська область - 62,8%; Івано-Франківська область - 60,6%; Луганська область - 82,8%; Львівська область - 75,5%; Рівненська область - 51,9%.