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"Вразливим краще 2 тижні не дивитися новини": українців попередили про гарячу фазу на Донбасі

26 травня 2022, 05:08

Росія нині кинула на Схід України все, що має, і намагається прориватися на кількох напрямках.

Українців попередили про насування гарячої фази на Донбасі/ Facebook Штаб ООС, Reuters

Російські загарбники кинули на Донбас усі свої сили, тому найближчим часом там відбуватимуться дуже серйозні бої. Найважчими будуть наступні два тижні.

На Луганщині російські окупанти уже контролюють 95% території. Проте їм досі не вдалося захопити міста Сєвєродонецьк і Лисичанськ, і зробити це їм буде важко. Таку думку висловив офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін в інтерв'ю Радіо НВ.

"Якщо ми говоримо про напрямок, то тут вразливим людям у найближчі два тижні краще не дивитися новини та не перевіряти їх, якщо вони не хочуть засмучуватися чи надто багато хвилюватися. У ці два тижні буде максимально гаряча фаза, бо Росія кинула максимально все, що вони мають. Вони перейшли з ізюмського напрямку, на якому робили упор, на напрямок Попасної", – розповів експерт.

Загарбники хочуть оточити українських військових у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Та для цього їм потрібно форсувати річку Сіверський Донець, а саме там під час кожної чергової спроби їх вщент розбивають захисники України. Село Білогорівка, біля якої відбулося вже багато невдалих спроб окупантів перейти річку, уже почали називати "другою Чорнобаївкою".

Такі невдачі змусили загарбників змінити напрямки, і зараз вони намагаються рухатися від Попасної.

"Там у них є певна перевага, оскільки Попасна розташована відносно на висоті, і вони можуть домінувати над порожніми просторами, тому у них виходить трохи просуватися. Але ми знову ж таки бачимо, що це відбувається буквально черепашачими кроками упродовж тижнів", – зазначає Левін.

читайте такожХочуть прорватися до низки міст і зайняти Луганщину: окупанти масово наступають на Донбасі – ГенштабЕксперт каже, що на цей напрямок росіяни перекинули свої сили по максимуму – морську піхоту, регулярні частини і аж до всяких приватних військових компаній "Вагнера" та інших найманців. Проте Україна також перекидає війська і контратакує.

У найближчі тиждень-два відбуватиметься битва в районі Попасної, яка уже є однією з найгарячіших точок.

"Звичайно ж, і ізюмський напрямок не став спокійним, бої точаться, як і на Півдні – на гуляйпільському напрямку. Але Попасна, цей напрямок – спроба зробити маленький котел. Вони хотіли зробити великий котел, тобто оточити все угруповання, але у них це й близько не вийде. Вони намагаються ось хоч якось відігратися, хоч щось подати у своєму інфопросторі", – каже військовий експерт.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Нагадаємо, раніше в МВС розповіли, що війна в Україні переходить у затяжну фазу, попереду нас чекає дуже важкий місяць битви за Донбас. Бойові дії у нашій державі можуть затягнутися на місяці, заявив радник голови МВС України Вадим Денисенко.

Раніше в американському Інституті вивчення війни заявляли, що армія РФ не може оточити українських військових на Донбасі, однак планують створити три менші "котли". Забезпечення менших оточень може дозволити рашистам досягати поступового прогресу.

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