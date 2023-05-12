Ранок у Мелітополі почався з "бавовни": у центрі окупованого міста пролунав потужний вибух

Сильний самотній вибух пролунав вранці 12 травня в Мелітополі. Деталі з'ясовуються.

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У Мелітополі вранці 12 травня прогримів вибух / Колаж: Главред, фото: УНІАН, РІА Мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області рано вранці 12 травня прогримів сильний вибух. Про це розповів мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, також його підтвердили і окупанти.

Вибух стався в самому центрі Мелітополя. Що саме вибухнуло, поки не уточнюється.

"Сильний самотній вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста. Де саме вранці невдало курять окупанти, з'ясовуємо", - написав Федоров.

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Тим часом пропагандистські пабліки підтвердили вибух у місті. Кажуть, що спрацював вибуховий пристрій близько 6:50 на вул. Шмідта. Нібито у сміттєвому баку спрацював саморобний вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав.

Вибухи в Мелітополі

Вранці 22 квітня в Мелітополі також було голосно - вибух було чутно в північній частині міста. У російських окупантів після цього почалася паніка, а на місце події одразу поїхали швидка, пожежники і так звана "поліція".

Пізніше з'ясувалося, що у повітря злетів тепловоз з кадировцями. Вибух в районі депо був настільки сильним, що у місцевих жителів тремтіли віконні рами.

27 квітня в Мелітополі також пролунав гучний вибух. Після цього стало відомо, що там підірвали колаборанта-42-річного Олександра Міщенка. Він був одним з керівників окупаційної "поліції", який зрадив Україну і перейшов на бік ворога.

Увечері 30 квітня прогримів потужний вибух у Мелітополі нібито був по будівлі готелю "Привал мисливця", де базувалися російські окупанти. На місці спалахнула пожежа, будівля готелю зруйнована.

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