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В окупантів паніка через вибух у Мелітополі: на місце "бавовни" злетілися поліція і швидка

Альона Вороніна
22 квітня 2023, 09:19 оновлено 22 квітня, 09:21
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Потужний одиничний вибух пролунав у північній частині міста. Після цього російські загарбники заметушилися.
Мелитополь, взрыв на аэродроме
У Мелітополі пролунав потужний вибух/ Фото ілюстративне: Telegram, УНІАН

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці у суботу, 22 квітня, пролунав потужний вибух.

Його було чути у північній частині міста. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він зазначає, що в російських окупантів після цього почалася паніка, а на місце події одразу поїхали швидка, пожежники і так звана "поліція".

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"Ранкова бавовна у тимчасово окупованому Мелітополі. Жителі повідомляють про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста. Заметушилися і окупанти – відправили швидку, "поліцію" і пожежну в сторону району Нового Мелітополя. Уточнюємо деталі", – написав Федоров.

У той же час місцеве видання "РІА-Мелітополь" повідомило у Telegram, що за характером звуків вибух був схожий на підрив. У виданні припускають, що у повітря міг злетіти хтось з російських окупантів.

"За характером звуку схоже на підрив. Не виключено, що підірвали когось із окупантів. Містом промчали з сиренами автомобілі швидкої допомоги, поліція. Чекаємо на подробиці, хто з окупантів злетів у повітря цього разу", – йдеться у повідомленні.

Вибухи у Мелітополі

Нагадаємо, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі вранці 3 квітня підірвали автомобіль так званого "голови" смт Якимівка Максима Зубарєва. Колаборанта забрали до лікарні, він у важкому стані.

У ніч на 6 квітня в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що "прильоти" були по військовій базі ворога, розташованій на аеродромі. Потужність вибухів була такою, що у деяких жителів відкривалися вікна від вибухової хвилі. Після "прильотів" у бік аеродрому промчали швидкі допомоги.

Також ввечері 6 квітня у Мелітополі пролунали потужні вибухи. Цими вибухами було знищене зосередження техніки та особового складу російських окупантів. Техніку російські загарбники звозили у це місце упродовж чотирьох днів, розповів законний мер Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо, у смт Кирилівка біля Мелітополя Запорізької області 21 квітня впав у море гелікоптер з російськими окупантами. Тіло пілота викинуло на пляж.

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