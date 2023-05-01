У Мелітополі пролунав вибух у готелі, де жили окупанти

"Привал мисливця" був місцем дислокації військових російської армії. На відео видно, що на місці "бавовни" спалахнула пожежа, будівля готелю зруйнована.

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В окупованому Мелітополі прогримів вибух / скріншот

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізькій області ввечері 30 квітня пролунав потужний вибух. "Приліт" нібито був по будівлі готелю "Привал мисливця", де базувалися російські окупанти.

Як повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко "Привал мисливця" був місцем дислокації військових російської армії. На відео, опублікованому чиновником, видно, що на місці спалахнула пожежа, будівля готелю зруйнована.

відео дня

До слова, в готелі "Привал мисливця" вже була "бавовна". 10 грудня 2022 року російські загарбники святкували там день народження фейкового "губернатора" області Євгена Балицького.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що за підрахунками місцевих жителів, тоді загинули близько 200 військових країни-агресора. Поранених було настільки багато, що їх транспортували до Криму, бо ліжкомісць у лікарнях не вистачало.

Нагадаємо, 27 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух в районі будинку по вулиці Героїв України, 67. Був ліквідований колаборант - 42-річний Олександр Міщенко.

Колаборант загинув внаслідок вибуху в під'їзді будинку, де спрацював вибуховий пристрій. Міщенко помер у лікарні.

У смт Кирилівка біля Мелітополя Запорізької області 21 квітня впав у море вертоліт з російськими окупантами. Тіло пілота викинуло на пляж.

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