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"Прискореними темпами": Ігнат розповів, коли пілоти завершать навчання на F-16

Руслана Заклінська
6 січня 2024, 23:05
Українські фахівці готуються до використання F-16 в надзвичайно швидких темпах, навчаючись на майданчиках у Британії, США та Данії.
'Прискореними темпами': Ігнат розповів, коли пілоти завершать навчання на F-16
Передова група українських пілотів в Данії завершить навчання навесні / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, twitter.com / Forsvaret_no

В різних країнах світу відбувається активна підготовка груп українських пілотів. Повітряні Сили України очікують, що передова група у Данії буде готова здійснювати бойові завдання на літаках F-16 навесні цього року. Про це повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ви знаєте, що на F-16 у черзі стоять багато країн і не тільки на самі літаки, але й на інструкторів, які зможуть перенавчити зі старої радянської техніки чи іншої на цей літак. Україні дали зелене світло, країна робить це прискореними темпами", - зауважив Ігнат.

За словами речника Повітряних Сил, навчання груп у різних країнах матиме різну тривалість. Група пілотів у Великій Британії та в США навчатиметься на F-16 довше, ніж в Данії.

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"В нас іде поступово план дій, який виконується, пілоти навчаються... Група пілотів, яка навчається в Великій Британії – це випускники 23-го року. Там триватиме підготовка до двох років до пересадки вже на навчання на F-16... Інша група навчається в Сполучених Штатах Америки, в Аризоні. Там оголосили американці, що навчання буде дещо довше, власне до кінця 24-го року. Можливо, когось швидше підготують, там індивідуальна програма підготовки", - сказав він.

Група українських пілотів в Данії вже проходить навчання, тому є передовою. Очікується, що пілоти будуть готові до активних дій найшвидше, за розрахунками - навесні.

"В Данії – це передова група, яку ми відправили... Там навчання вже проходить і пілоти проходять польоти на F-16 з інструкторами. І винищувачі, і пілоти звідти прийдуть найшвидше. Коли це буде найшвидше? Розраховуємо все-таки на весну", - додав речник.

Крім цього, в Британії, Данії, США та інших країнах вчиться наземний персонал, який має обслуговувати літаки. Щодо термінів передачі літаків, Ігнат пояснив, що спочатку планувалося відправити їх до кінця 2023 року, але тепер термін зсунувся на весну 2024 року.

Передача літаків F-16 Україні

Нагадаємо, 5 січня винищувачі F-16 прибули з Норвегії до Данії для навчання українських пілотів. Збройні сили Норвегії підкреслили важливість цього кроку у підтримці України.

Як раніше повідомляв Главред, програма з надання літаків F-16 для України є довгостроковою і розтягнеться на кілька років. За прогнозами, Норвегія мала передати два F-16 та інструкторів Данії не раніше весни або навіть літа, але зробила це швидше.

Також за словами представника Пентагону, українські пілоти можуть закінчити навчання з управління F-16 до кінця 2024 року. Тривалість цього процесу залежить від рівня підготовки пілота і в середньому це може зайняти від п'яти до восьми місяців.

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військовий літак F-16 Юрій Ігнат
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