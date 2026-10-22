Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Техно та IT

Samsung Galaxy S27 Ultra отримає новий дизайн: що з ним не так

Юрій Берендій
22 жовтня 2026, 18:05
google news Підпишіться
на нас в Google
Рамки звузяться до 1,28 мм, у серії з'явиться нова модель Pro, а запуск прогнозують на Unpacked у січні–лютому 2027 року.
Samsung Galaxy S27 Ultra отримає новий дизайн: що з ним не так
Samsung може розділити Galaxy S27 на два табори: що не так із дизайном нових моделей / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ви дізнаєтесь:

  • Чим дизайн Galaxy S27 Ultra відрізнятиметься від базових моделей
  • Чому новий флагман Samsung порівнюють з iPhone 17 Pro
  • Коли може відбутися презентація серії Galaxy S27

Samsung може розділити лінійку Galaxy S27 на два різні дизайни, а Galaxy S27 Ultra і нова модель S27 Pro, за чутками, отримають горизонтальний камерний блок, як в iPhone 17 Pro. Свіжий витік захисних чохлів показав усю серію поруч, повідомляє Geeky Gadgets.

Главред розповідає, що відомо про дизайн Galaxy S27 Ultra та чому він викликав суперечки.

відео дня

Яким буде дизайн Galaxy S27 Ultra

Лінійка Galaxy S27 може складатися з чотирьох моделей: Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro та S27 Ultra. Pro стане новою моделлю для серії S. Витоки вказують на два абсолютно різні стилі дизайну в межах одного покоління.

Раніше в мережі з'являлися CAD-рендери, а тепер інсайдер Ice Universe показав чохли для всієї серії поруч. S27 і S27 Plus збережуть звичне вертикальне розташування камер. S27 Pro і S27 Ultra, ймовірно, отримають широкий горизонтальний прямокутний камерний острів, що тягнеться майже на всю ширину корпусу. В Ultra цей блок буде найбільшим, що дасть дорожчим моделям окрему ідентичність.

Старші моделі, за чутками, також отримають більші акумулятори, тож редизайн камерного блоку може бути частиною масштабніших змін. Точної ємності у витоках немає.

Galaxy S27 Ultra і iPhone 17: чому порівнюють

Нову схему вже порівнюють з iPhone 17. Apple зробила так само: базова модель зберегла вертикальний блок камер, а Pro і Pro Max отримали горизонтальне "плато". Частина фанатів, зокрема лояльних до Samsung, критикує компанію за наближення до дизайн-мови Apple і втрату впізнаваності.

У Geeky Gadgets вважають таку схожість закономірною для ринку, який уже остаточно сформувався.

"Із дорослішанням смартфонної індустрії зближення елементів дизайну різних брендів, імовірно, стає неминучим", - зазначають оглядачі Geeky Gadgets.

Копіювання й адаптація популярних трендів справді стали звичною практикою для виробників. Автори відео, однак, упевнені, що корейський гігант здатен обійтися без запозичень.

"Samsung має досвід, технології та креативність, щоб створити дизайн, який буде цілком власним. Компанії не потрібно йти за Apple лише для того, щоб її преміальний смартфон вирізнявся", - наголошують автори каналу Talks Daily Tech.

Якщо витоки підтвердяться, суперечка між прихильниками обох брендів лише посилиться.

"Серія Galaxy S27 може спровокувати серйозну дискусію про оригінальність, особливо між фанатами Samsung та Apple", - попереджають у Talks Daily Tech.

Відео про дизайн Galaxy S27 Ultra:

Рамки та камерний блок Galaxy S27 Ultra

За даними Ice Universe у X, рамки дисплея Galaxy S27 Ultra становитимуть 1,28 мм проти 1,32 мм у Galaxy S26 Ultra. Водночас камерний блок стане товщим: 4,69 мм проти приблизно 4,5–4,6 мм у попередника. Тобто фронтальна частина виглядатиме чистішою, а задня стане масивнішою.

"Різниця може здаватися незначною, але кожна частка міліметра має значення, коли Samsung намагається зробити свій флагман вишуканішим", - підкреслюють автори каналу Talks Daily Tech.

Окремо такі правки виглядають скромно, однак у комплексі вони формують інше враження від пристрою.

"Можливо, це не кардинальна зміна, але в поєднанні з чутками про новий вигляд задньої панелі Samsung може вдосконалювати свій флагман несподіваними способами", - переконані автори каналу Talks Daily Tech.

Усі наведені цифри походять із витоків і не мають офіційного підтвердження, зазначає Talks Daily Tech.

Коли вийде Galaxy S27 Ultra

Samsung не підтверджувала дату запуску. За звичним графіком компанії Galaxy S27 Ultra може дебютувати на Galaxy Unpacked у січні або лютому 2027 року.

До презентації дизайн ще може змінитися, тож усі нинішні дані варто сприймати як чутки. Ціна, процесор і ємність акумуляторів у витоках не називаються.

Як прискорити заряджання телефону
Як прискорити заряджання телефону / Інфографіка Главред

Інші новини про смартфони

Раніше Главред писав, що у смартфонів є термін придатності, і його можна перевірити.

Також Главред розповідав, чому старі смартфони в будинку можуть становити загрозу і що з ними робити.

Читайте також:

Про джерело: Geeky Gadgets

Geeky Gadgets - англомовне міжнародне онлайн-видання, присвячене технологіям, електроніці, програмному забезпеченню та новим цифровим продуктам. Сайт публікує новини технологічної індустрії, огляди пристроїв, аналітичні матеріали, інструкції та добірки новинок. Видання орієнтується на широку аудиторію технологічних ентузіастів і споживачів, які стежать за розвитком гаджетів та шукають інформацію перед придбанням техніки. Сайт працює з 2007 року.


Основні тематичні напрями Geeky Gadgets - смартфони, комп’ютери, побутова електроніка, штучний інтелект, програмне забезпечення, носимі пристрої, віртуальна та доповнена реальність, робототехніка й технології розумного дому. Значну частину контенту становлять новини про продукти Apple, Android-пристрої, комп’ютерне обладнання, нові моделі техніки та оновлення програмних платформ. Окремо висвітлюються технологічні стартапи, інноваційні розробки й незвичайні пристрої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Samsung
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи є шанс завершити війну: Венс зробив несподівану заяву про переговори

Чи є шанс завершити війну: Венс зробив несподівану заяву про переговори

20:12Війна
Світло вимикатимуть протягом усього дня: свіжі графіки на 23 жовтня

Світло вимикатимуть протягом усього дня: свіжі графіки на 23 жовтня

19:20Енергетика
Україна готова на велику поступку заради миру, але є нюанс: Зеленський розкрив деталі

Україна готова на велику поступку заради миру, але є нюанс: Зеленський розкрив деталі

19:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з котом 55 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з котом 55 с

Не рветься і добре розкачується: секрет ідеального тіста на вареники

Не рветься і добре розкачується: секрет ідеального тіста на вареники

Люди з харизмою: 4 дати народження, яким приписують енергетику "головного героя"

Люди з харизмою: 4 дати народження, яким приписують енергетику "головного героя"

Долар злетів, євро стрімко падає: офіційний курс валют на 23 жовтня

Долар злетів, євро стрімко падає: офіційний курс валют на 23 жовтня

Тест на IQ: потрібно знайти три серця серед троянд за 20 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти три серця серед троянд за 20 секунд

Останні новини

21:01

Тепло не доходить до кімнати через одну річ: що варто перевірити біля батареї

20:51

Жовті плями та запах поту зникнуть: що додати у пральну машину під час прання

20:44

Чому сумує Кейт Міддлтон: справа в старшому синові

20:38

Навіщо класти рис у шкарпетку: простий домашній лайфхак від французів

20:35

Компанії з орбіти голови Держвідновлення Федорова отримують мільярди на державних контрактах – розслідування

Зупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатораЗупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатора
20:29

Куди зникли зірки шоу-бізнесу: де зараз Гайтана, Lama, Katya Chilly та інші артисти

20:27

В Україні перепишуть курс валют: що буде з доларом і євро до листопада

20:16

4 знаки зодіаку отримають шанс на щасливі зміни в сезон Скорпіона

20:12

Чи є шанс завершити війну: Венс зробив несподівану заяву про переговори

Реклама
19:50

Військовий метод проти молі: як позбутися шкідника без хімії за допомогою пляшкиВідео

19:20

Світло вимикатимуть протягом усього дня: свіжі графіки на 23 жовтня

19:18

Експерти закликають засипати соду у віконні напрямні: названо причину

19:18

Як очистити душову кабіну від нальоту: простий засіб із двох інгредієнтів

19:12

Україна готова на велику поступку заради миру, але є нюанс: Зеленський розкрив деталі

19:10

Перша пастка для України: Денисенко оцінив шанси на перемир’я у відсоткахПогляд

18:49

Птах сів на підвіконня або балкон: що це означає за фен-шуй

18:42

Огірки в банках стають м’якими не просто так: яку помилку роблять господиніВідео

18:36

Як підготувати виноград до зими: коли обрізати лозу та як захистити від морозів

18:33

У Канаді стартує національний тур документального фільму "Відстань до Незалежності"

18:29

Наше завдання — перевірити інформацію: ведуча ТСН відверто розповіла про роботу в межах марафону "Єдині Новини"

Реклама
18:27

Як зрозуміти, що кішка любить господаря: 6 сигналів, які легко не помітитиВідео

18:26

Не лише смак: чим мелена кава відрізняється від розчинної

18:05

Samsung Galaxy S27 Ultra отримає новий дизайн: що з ним не такВідео

18:05

В Україні прогнозують нове подорожчання дизеля: на скільки підскочать ціни на АЗС

18:04

РФ може посилити удари по цивільних: Коваленко попередив про задум Кремля

17:58

Навіщо кладуть свічки в морозилку: давній побутовий трюк

17:33

Всесвіт готує приємні зміни: 5 знаків зодіаку, яким усміхнеться удача

17:23

Китайський гороскоп на завтра, 23 жовтня: Бикам — зцілення, Козлам — уникання

17:20

Дощ не змиє побілку з дерев: що потрібно додати до вапна восениВідео

17:18

Зарядки в розетці непомітно витрачають гроші: як заощадити на світлі

17:10

Якої позиції щодо війни в Україні дотримується Індія: Моді зробив заяву

16:52

Усі сім'ї з дітьми мають виїхати з домівок: де оголосили примусову евакуацію

16:29

Україну накриють дощі, але є нюанс: де збережеться тепло до +20 градусів

16:16

Мобілізація в Україні: кому не дадуть бронювання за жодних умов в 2026 році

16:00

Скільки людей залишилося в Україні: демографиня озвучила нову оцінку

15:59

Долар злетів, євро стрімко падає: офіційний курс валют на 23 жовтня

15:55

Росія атакувала історичний центр Києва касетною балістикою: що заявив Зеленський

15:35

Мир між Україною та РФ був "зовсім близько": президент Чехії розкрив подробиці

15:20

Тест на IQ: потрібно знайти три серця серед троянд за 20 секунд

15:17

До листопада триватиме "істерика Трампа": що може змінитися після виборів у США

Реклама
15:11

Що поставити на кухні замість мікрохвильовки: сучасна альтернатива

14:51

Оззі Осборну загрожувала смерть на сцені: вдова розповіла про попередження лікарів

14:50

Хтось торгував пірамідками шіацу, а Федоров продавав воду як засіб для схуднення і ледь не сів у в’язницю, - Юрій Луценко

14:42

Путін зробив Трампу "подарунок": чого чекати від нового етапу мирних переговорів

14:39

Свинина буде танути в роті: в чому замочити м'ясо перед запіканням

14:16

Гороскоп Таро на завтра, 23 жовтня: Овнам — зцілення, Ракам — довіритися

13:56

Війни могло не бути: Зеленський назвав справжню ціль Путіна та попередив про загрозуВідео

13:50

Гордон опублікував рідкісне фото своїх батьків: як вони виглядають

13:42

Люди з харизмою: 4 дати народження, яким приписують енергетику "головного героя"

13:16

Загородній звинуватив політиків у спробі використати обшуки НАБУ для тиску на НБУ

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини Харкова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти