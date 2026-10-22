Samsung Galaxy S27 Ultra отримає новий дизайн: що з ним не так

Рамки звузяться до 1,28 мм, у серії з'явиться нова модель Pro, а запуск прогнозують на Unpacked у січні–лютому 2027 року.

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Samsung може розділити Galaxy S27 на два табори: що не так із дизайном нових моделей / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ви дізнаєтесь:

Чим дизайн Galaxy S27 Ultra відрізнятиметься від базових моделей

Чому новий флагман Samsung порівнюють з iPhone 17 Pro

Коли може відбутися презентація серії Galaxy S27

Samsung може розділити лінійку Galaxy S27 на два різні дизайни, а Galaxy S27 Ultra і нова модель S27 Pro, за чутками, отримають горизонтальний камерний блок, як в iPhone 17 Pro. Свіжий витік захисних чохлів показав усю серію поруч, повідомляє Geeky Gadgets.

Главред розповідає, що відомо про дизайн Galaxy S27 Ultra та чому він викликав суперечки.

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Яким буде дизайн Galaxy S27 Ultra

Лінійка Galaxy S27 може складатися з чотирьох моделей: Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro та S27 Ultra. Pro стане новою моделлю для серії S. Витоки вказують на два абсолютно різні стилі дизайну в межах одного покоління.

Раніше в мережі з'являлися CAD-рендери, а тепер інсайдер Ice Universe показав чохли для всієї серії поруч. S27 і S27 Plus збережуть звичне вертикальне розташування камер. S27 Pro і S27 Ultra, ймовірно, отримають широкий горизонтальний прямокутний камерний острів, що тягнеться майже на всю ширину корпусу. В Ultra цей блок буде найбільшим, що дасть дорожчим моделям окрему ідентичність.

Старші моделі, за чутками, також отримають більші акумулятори, тож редизайн камерного блоку може бути частиною масштабніших змін. Точної ємності у витоках немає.

Galaxy S27 Ultra і iPhone 17: чому порівнюють

Нову схему вже порівнюють з iPhone 17. Apple зробила так само: базова модель зберегла вертикальний блок камер, а Pro і Pro Max отримали горизонтальне "плато". Частина фанатів, зокрема лояльних до Samsung, критикує компанію за наближення до дизайн-мови Apple і втрату впізнаваності.

У Geeky Gadgets вважають таку схожість закономірною для ринку, який уже остаточно сформувався.

"Із дорослішанням смартфонної індустрії зближення елементів дизайну різних брендів, імовірно, стає неминучим", - зазначають оглядачі Geeky Gadgets.

Копіювання й адаптація популярних трендів справді стали звичною практикою для виробників. Автори відео, однак, упевнені, що корейський гігант здатен обійтися без запозичень.

"Samsung має досвід, технології та креативність, щоб створити дизайн, який буде цілком власним. Компанії не потрібно йти за Apple лише для того, щоб її преміальний смартфон вирізнявся", - наголошують автори каналу Talks Daily Tech.

Якщо витоки підтвердяться, суперечка між прихильниками обох брендів лише посилиться.

"Серія Galaxy S27 може спровокувати серйозну дискусію про оригінальність, особливо між фанатами Samsung та Apple", - попереджають у Talks Daily Tech.

Відео про дизайн Galaxy S27 Ultra:

Рамки та камерний блок Galaxy S27 Ultra

За даними Ice Universe у X, рамки дисплея Galaxy S27 Ultra становитимуть 1,28 мм проти 1,32 мм у Galaxy S26 Ultra. Водночас камерний блок стане товщим: 4,69 мм проти приблизно 4,5–4,6 мм у попередника. Тобто фронтальна частина виглядатиме чистішою, а задня стане масивнішою.

"Різниця може здаватися незначною, але кожна частка міліметра має значення, коли Samsung намагається зробити свій флагман вишуканішим", - підкреслюють автори каналу Talks Daily Tech.

Окремо такі правки виглядають скромно, однак у комплексі вони формують інше враження від пристрою.

"Можливо, це не кардинальна зміна, але в поєднанні з чутками про новий вигляд задньої панелі Samsung може вдосконалювати свій флагман несподіваними способами", - переконані автори каналу Talks Daily Tech.

Усі наведені цифри походять із витоків і не мають офіційного підтвердження, зазначає Talks Daily Tech.

Коли вийде Galaxy S27 Ultra

Samsung не підтверджувала дату запуску. За звичним графіком компанії Galaxy S27 Ultra може дебютувати на Galaxy Unpacked у січні або лютому 2027 року.

До презентації дизайн ще може змінитися, тож усі нинішні дані варто сприймати як чутки. Ціна, процесор і ємність акумуляторів у витоках не називаються.

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