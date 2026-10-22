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В Україні прогнозують нове подорожчання дизеля: на скільки підскочать ціни на АЗС

Дар'я Пшеничник
22 жовтня 2026, 18:05
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Дизель залишається найдефіцитнішим продуктом на ринку, а Україна майже повністю залежить від імпортного пального.

В Україні прогнозують нове подорожчання дизеля: на скільки підскочать ціни на АЗС
Дизельне пальне різко подорожчає у найближчий тиждень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Дизель може подорожчати на 2-3 грн за літр протягом тижня
  • Україна майже повністю залежить від імпорту пального
  • Дефіциту немає, попит упав через високі ціни

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Дизельне пальне в Україні вже протягом найближчого тижня може подорожчати ще на 2–3 гривні за літр, якщо світові котирування не підуть униз. Такий прогноз дав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє УНІАН.

Прогноз експерта спирається на стан зовнішнього ринку та особливе становище солярки серед інших видів палива. Саме цей сегмент найчутливіше реагує на коливання котирувань.

"Думаю, що є зараз підстави говорити, що ціни на дизпаливо, в Україні можуть підвищитися в найближчі сім днів, якщо ціна на міжнародних ринках буде триматись високою. Можливо, до 2-3 гривень. Бачу траєкторію помірного зростання в найближчі сім днів. Тому що дизель у нас найбільш дефіцитний продукт, і ціна на нього зростає більш помітно", - сказав Омельченко.

Імпортна залежність і премія для європейців

Ключова вразливість українського ринку - практично повна залежність від закордонних поставок. Власна нафтопереробка країни зруйнована, тож пальне доводиться завозити. Водночас у Європі бракує і дизелю, і бензину, а вартість нафтопродуктів штовхає вгору загострення в Перській затоці.

За словами експерта, щоб гарантувати собі обсяги, українські трейдери змушені доплачувати європейським постачальникам понад ринкову ціну. Окрім цього, у вартість одразу закладаються ризики подальшого здорожчання через нестабільність на ринку.

Пального вистачає, але є загроза для заправок

Попри подорожчання, проблем із наявністю палива Омельченко поки не фіксує. Водночас ризики для галузі зберігаються - насамперед через війну та логістику.

"Дефіциту пального немає на сьогодні, тому що знизився попит через високі ціни. Достатньо у нас законтрактовано обсягів. Складності доставки у деякі прифронтові регіони. Найбільша складність - це загроза атак по АЗС, які Росія розпочала ще влітку", - наголосив експерт.

Ситуацію з постачанням через Дунай він також згадав: улітку вона була складною, проте зараз Омельченко не вважає її критичною проблемою.

Нині, за даними порталу "Мінфін" літр дизельного палива коштує 103 грн.

Коли пальне може подорожчати до 145 грн - прогноз експерта

Гендиректор групи компаній Prime Group, паливний експерт Дмитро Льоушкін говорив, що дизельне пальне в Україні у лютому 2027 року може подорожчати до 115-120 гривень за літр, а за найгіршого розвитку подій - до 140-145 гривень.

За його словами, ключовий вплив на підсумкові цифри на АЗС матимуть вартість нафти, котирування гривні, рівень податків та загальна ситуація на світовому ринку.

"Щоб не наганяти зайвого жаху, я вважаю, що дизель буде по 115-120 гривень за літр десь у лютому. Бо акцизи, бо немає завершення війни - ні однієї, ні іншої (США з Іраном - ред.), бо ми будемо переживати досить важку зиму і відповідати на дії РФ. Це також матиме вплив на світові ціни", - наголосив він.

Цены на бензин в Украине инфографика
Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, голова Нафтогазової асоціації Ярослав Старовойтенко заявляв, що ситуація на світовому нафтовому ринку залишається одним із головних чинників, що впливають на вартість палива в Україні. Нинішнє зростання цін на українських АЗС пов’язане насамперед із бойовими діями навколо Ормузької протоки та протистоянням між США та Іраном.

Експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн наголошував, що українським водіям варто тримати особистий резерв бензину або дизеля на два-три тижні. Причина - ризик тимчасових збоїв у постачанні через російські атаки на паливну інфраструктуру, які можуть підсилити ажіотаж на заправках.

Водночас директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапєгін заявляв, що за базовим сценарієм до кінця року середня ціна А-95 становитиме 89–94 грн/л залежно від класу АЗС. Дизельне пальне коштуватиме 99–102 грн/л.

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Про персону: Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 - головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 - НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 - головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. - експерт Центру Разумкова, з 2013 року - директор енергетичних програм.

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