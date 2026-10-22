Україна готова на велику поступку заради миру, але є нюанс: Зеленський розкрив деталі

Україна готова на поступку заради миру: Зеленський допускає замороження фронту, але відкидає передачу територій РФ і вимагає зберегти санкції проти Москви.

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Україна готова на поступку заради миру - що пропонує Зеленський / Колаж: Главред, фото: DeepState, скріншот з відео

Про що сказав Зеленський:

Замороження фронту можливе, передача територій РФ - ні

Зеленський попередив про наслідки скасування санкцій

Україна просить союзників посилити протиповітряну оборону

Президент України Володимир Зеленський допускає замороження нинішньої лінії фронту заради припинення вогню, але відкидає передачу окупованих територій Росії. Він також закликав США не скасовувати санкції проти Москви та надати Україні більше ракет для протиповітряної оборони. Про це він заявив в інтерв’ю CNN.

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Зеленський назвав умову для припинення бойових дій

На тлі поновлення дипломатичних зусиль США щодо завершення війни Зеленський заявив про готовність Києва шукати шлях до перемир’я. Водночас він наголосив, що поступки не повинні передбачати визнання російського суверенітету над українськими територіями.

"Наша земля дуже важлива, бо йдеться про людей. Справа не в кілометрах. Багато людей загинуло, захищаючи цю землю, нашу незалежність, нашу країну", - сказав Зеленський.

Президент України допустив зупинення бойових дій на нинішніх позиціях як можливий крок до переговорів.

"Домогтися перемир’я, зупинити вбивства, сісти за стіл переговорів", - так Зеленський окреслив мету можливого замороження лінії фронту.

Він також підкреслив, що Київ не погодиться юридично закріпити російську окупацію українських земель.

"Ніхто не визнає ці тимчасово окуповані території як російські, і я думаю, що Росія це розуміє. Шкода, якщо хтось цього не розуміє, але це їхня справа", - заявив президент.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Зеленський виступив проти скасування санкцій проти Росії

Окремою темою інтерв’ю стали відносини Києва та Вашингтона, які останніми тижнями загострилися через рішення адміністрації Дональда Трампа щодо Росії. Зеленський наголосив, що особистий конфлікт із президентом США не є причиною його незгоди з пом’якшенням тиску на Москву.

"Моє ставлення до Путіна дуже чітке. Я вважаю, що якщо ми скасуємо санкції, ми зробимо його сильнішим. Це не щось особисте між мною та президентом Трампом, і, звісно, я проти будь-якого скасування санкцій", - сказав Зеленський.

Український президент також висловив сумнів у тому, що Володимир Путін справді прагне завершити війну. За його словами, дії російського керівництва свідчать про небажання припиняти бойові дії.

"Путін грає, знаєте, він - гравець. Шкода, бо він грає з життями інших людей, і, звісно, він не хоче (припиняти війну). Тож ми хочемо, щоб наші партнери не давали йому можливості стати сильнішим і зламати нас", - заявив Зеленський.

Ці слова пролунали на тлі дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою. Спеціальний посланник США Стів Віткофф провів тригодинну зустріч із Путіним у Санкт-Петербурзі, а напередодні переговорів із російським президентом зустрівся із Зеленським у Норвегії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наблизилася до врегулювання війни більше, ніж будь-коли раніше. Водночас Росія продовжила масовані атаки по Україні, а Москва не відмовилася від максималістських вимог, зокрема щодо українських територій.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що одним із головних питань переговорів залишається ситуація на Донбасі.

Хронологія завершення війни Трампом / Інфографіка: Главред

Україні бракує ракет для захисту від балістики

Ще одним питанням у відносинах із союзниками залишається військова підтримка. Після загострення ситуації Київ заявляв про обмеження обміну розвідданими, проблеми з роботою Starlink та затримки постачання озброєння.

Зеленський повідомив, що обмін розвідувальною інформацією відновлено, однак військовий сервіс Starshield компанії SpaceX ще не працює повністю. Водночас навіть отримання попереджень про наближення російських балістичних ракет не розв’язує проблему їх перехоплення через нестачу відповідних засобів ППО.

За словами президента, європейські партнери вже передали Україні певну кількість ракет для протиповітряної оборони, але цих поставок недостатньо.

"Цього недостатньо, щоб захистити себе", - наголосив Зеленський.

Він назвав дві головні потреби України, від яких, за його словами, залежить здатність країни протистояти російській агресії.

"Не скасовувати санкції проти Путіна… (та) надати нам кращі ракети", - заявив президент України.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Чого чекати від нового етапу мирних переговорів - коментар політолога

Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме наближення завершення війни. Кремль використовує нову зустріч, щоб продемонструвати Дональду Трампу дипломатичний прогрес, поки бойові дії триватимуть. Про це повідомив політолог Петро Олещук у колонці для Главреда.

Пропозиція Москви відновити контакти в першій половині листопада, за оцінкою політолога, не свідчить про зміну російської позиції. Він розглядає її як спробу створити для американського президента видимість результату переговорного процесу.

"Це – своєрідний подарунок від Путіна Трампу: мовляв, якщо тобі потрібно продемонструвати певний поступ у процесі врегулювання, я подарую тобі чергову зустріч і відправлю на неї чергового Мединського, який розповість про печенігів і половців", - зазначив Олещук.

Головною передумовою для змістовного діалогу Олещук називає тимчасове припинення вогню. Поки бойові дії тривають, сторони зацікавлені насамперед у зміцненні власних позицій перед можливими домовленостями.

"Наголошую, це не переговори, а імітація. Реальні переговори почнуться лише тоді, коли буде укладена угода про тимчасове припинення вогню. А переговори, які ведуться паралельно з бойовими діями, не матимуть результату, бо сторони намагатимуться вибороти більш вигідні позиції", - заявив Олещук.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що переговори між США, Україною та Росією триватимуть у тристоронньому форматі на технічному рівні. За його словами, за підсумками серії зустрічей в Осло та Санкт-Петербурзі сторони досягли відчутного прогресу, а практичним результатом дипломатичних контактів стало звільнення громадянина США Стівена Габбарда, хоча конкретних дат наступного раунду консультацій він поки не уточнив.

Водночас Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність укладення мирної угоди на умовах фіксації та заморожування бойових дій по поточній лінії фронту.

Раніше стало відомо, що засновник SpaceX Ілон Маск особисто ухвалив рішення про обмеження швидкості та пропускної здатності роботи терміналів Starlink для українського військового обладнання. За наявною інформацією, це рішення було узгоджене після консультацій із високопосадовцями Білого дому та телефонної розмови з президентом США, що призвело до деактивації та втрати працездатності частини українських ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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