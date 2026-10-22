Куди зникли зірки шоу-бізнесу: де зараз Гайтана, Lama, Katya Chilly та інші артисти

На долю українських артистів вплинули й великі зміни в Україні.

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Чим зараз займаються колись популярні співачки / Колаж Главред, фото: скріншот, Instagram/lamaukraine

Коротко:

Що відомо про співачок і співаків, які тепер рідко виступають

Що з ними сталося

Ще 15–20 років тому їхні пісні лунали на радіостанціях, кліпи крутили по телевізору, а імена не сходили з афіш і сторінок глянцевих журналів. Але з часом одні українські артисти відійшли від публічного життя, інші змінили професію, а треті виїхали за кордон або повернулися на сцену після тривалої перерви.

Главред з’ясовував, що сьогодні відбувається з Гайтаною, Lama, Katya Chilly, Євгенією Власовою, Марією Яремчук, братами Борисенко та іншими зірками, яких раніше знала вся країна.

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Гайтана: після "Євробачення" обрала сім’ю, але не залишила музику

Гайтана стала однією з найвпізнаваніших українських співачок 2000-х. Її пісні "Шаленій", "Самотня боса" та інші композиції лунали на радіо, а в 2012 році артистка представляла Україну на "Євробаченні" з піснею Be My Guest. У фіналі конкурсу вона посіла 15-те місце.

Гайтана зосередилася на родині / Viva.ua

Згодом Гайтана стала рідше з’являтися в медіапросторі. Співачка пояснювала, що їй хотілося відпочити від шоу-бізнесу та зосередитися на особистому житті. У 2016 році вона вийшла заміж за продюсера Алекса Сміта, а в 2017-му народила доньку Ніколь.

Однак говорити про повний відхід зі сцени було б неправильно. У 2023 році Гайтана оголосила про повернення, а в квітні 2024-го презентувала альбом "Сонце в тобі", до якого увійшли десять композицій, випущених після 2014 року. Артистка продовжила займатися музикою, хоча її публічна активність уже не така інтенсивна, як у період найбільшої популярності.

Lama: віддала перевагу спокійному життю замість постійної уваги

Наталія Дзенків, відома під псевдонімом Lama, прославилася завдяки мелодійним пісням і впізнаваному голосу. Серед її найвідоміших хітів - "Мені так треба", "Знаєш, як болить" та "Світло і тінь".

У якийсь момент співачка стала значно рідше з’являтися на світських заходах і в телевізійних проєктах. Замість постійної присутності в шоу-бізнесі вона зосередилася на музиці та особистому житті.

Lama прославилася завдяки своїм україномовним хітам / Скріншот YouTube

Lama не зникла остаточно: вона продовжує творчу діяльність, але не прагне постійно перебувати в центрі уваги. Останніми роками співачка розповідала про більш спокійний спосіб життя та стосунки з обранцем, який значно молодший за неї.

Її ім’я, як і раніше, асоціюється з українською поп-музикою 2000-х, хоча сьогодні співачка з’являється в інформаційному просторі помітно рідше.

Katya Chilly: незвичайний голос і повернення на велику сцену

Катя Кондратенко, відома як Katya Chilly, з юних років виділялася на українській музичній сцені. Її творчий стиль відрізнявся поєднанням етнічних мотивів, незвичайного вокалу та експериментального звучання.

Раніше "Главред" уже писав про те, куди зникла співачка Katya Chilly.

Наприкінці 1990-х і в 2000-х артистка привертала увагу не тільки піснями, а й яскравим сценічним образом. Пізніше вона стала рідше виступати й зосередилася на власних музичних пошуках.

Катя Chilli зникла з екранів / Скріншот

У 2017 році Katya Chilly нагадала про себе широкій аудиторії завдяки участі в шоу "Голос країни". Її виступ справив враження на тренерів, і до співачки знову з’явився інтерес. У 2020 році вона також намагалася пройти національний відбір на "Євробачення", але не потрапила до фіналу.

Незважаючи на відсутність постійних телевізійних виступів, артистка не відмовилася від музики.

Євгенія Власова: чому співачка відійшла від шоу-бізнесу

На початку 2000-х Євгенія Власова була однією з найпомітніших українських поп-виконавиць. Її пісні лунали на радіостанціях, а кліпи регулярно з’являлися на музичних телеканалах.

Однак активна кар’єра артистки супроводжувалася серйозними проблемами зі здоров’ям. У 2017 році Власова перенесла важке захворювання кишечника, після якого їй довелося відновлюватися. Згодом вона стала рідше з’являтися на публіці й практично відійшла від звичного формату шоу-бізнесу.

Євгенія Власова продовжує викладати вокал/ instagram.com/eygeniavlasova/

Власова періодично поверталася в медіапростір і розповідала про свій стан та життєві зміни. При цьому співачка спростовувала чутки, що поширювалися раніше, про онкологічне захворювання: за її словами, такого діагнозу їй не ставили.

Сьогодні Євгенія не веде настільки активну публічну кар’єру, як у період своїх головних хітів. Її історія - нагадування про те, що зникнення артиста з телевізійного ефіру далеко не завжди означає втрату інтересу до музики: іноді на перший план виходять здоров’я та особисте життя.

Марія Яремчук: після "Євробачення" зробила паузу в кар’єрі

Марія Яремчук стала відомою широкій аудиторії після участі в українському музичному проєкті "Голос країни". У 2014 році вона представляла Україну на "Євробаченні" з піснею Tick-Tock і посіла шосте місце.

Після конкурсу співачка продовжувала виступати, проте поступово стала рідше з’являтися на сцені. Згодом Марія практично припинила публічну музичну діяльність.

Марія Яремчук - нечастий гість публічних заходів / фото: instagram.com, Марія Яремчук

В інтерв’ю артистка розповідала про непрості стосунки з публічністю та сценічний страх. Згодом вона зосередилася на особистому житті та інших проєктах, не прагнучи постійно повертатися в шоу-бізнес.

Її відхід особливо здивував шанувальників: після успішного виступу на міжнародному конкурсі здавалося, що попереду у співачки - довга кар’єра. Але Яремчук обрала інший темп життя і не стала підтримувати популярність виключно заради уваги публіки.

Брати Борисенко: від "Фабрики зірок" до роботи за кадром

Олександр і Володимир Борисенко стали популярними завдяки українській "Фабриці зірок". Брати швидко завоювали аудиторію, а їхня молодість, зовнішність і музичний дует зробили їх помітними учасниками шоу-бізнесу.

Після проекту вони продовжили виступати разом. У 2016 році музиканти презентували проект BRO Borisenko Brothers, однак повернути колишній рівень популярності їм не вдалося.

Брати Борисенко колись були дуже популярними / Facebook.com

Згодом брати почали займатися іншими напрямками. Олександр розповідав, що працює з відеомонтажем і дизайном. Володимир знайшов себе в рекламній сфері та креативному копірайтингу. Музика залишилася частиною їхньої біографії, але перестала бути єдиним джерелом заробітку.

Вадим Олійник: чому після "ДіО.фільми" не повторив колишній успіх

Вадим Олійник прославився на "Фабриці зірок", де виступав разом із Володимиром Дантесом. Їхній дует "ДіО.фільми" випускав пісні, які швидко ставали популярними серед молодої аудиторії.

У 2015 році Олійник покинув колектив і розпочав сольну кар’єру під ім’ям OLEYNIK. Він випускав нові композиції та кліпи, але колишнього рівня популярності досягти не зміг.

Пізніше артист розповідав, що відійшов від шоу-бізнесу й почав освоювати професію актора дубляжу. При цьому він не поставив остаточну крапку у творчості.

Зараз артист навіть випускає нові треки.

Вадим Олейник продовжує співати / Фото Instagram/oleynikvadim

Асія Ахат: з української поп-сцени - до міжнародної кар’єри

Асія Ахат прославилася як співачка та скрипалька, яка зуміла поєднати академічну музичну освіту з поп-музикою. Наприкінці 1990-х і в 2000-х її ім’я часто з’являлося в музичних новинах, а виступи вирізнялися поєднанням скрипки, сучасних аранжувань та ефектного сценічного образу.

Пізніше артистка зосередилася на міжнародних проєктах і кілька років мешкала у США. У цей період вона працювала над музикою та співпрацювала із закордонними продюсерами, тому в українському медіапросторі про неї стали згадувати рідше.

У 2026 році Ахат повернулася до активної роботи в Україні. За даними ЗМІ, вона знову оселилася в Києві, готує кліпи та музичні прем’єри, а також планує концерти на батьківщині.

Асія Ахат шикарно виглядає у свої 61 / Фото: instagram.com/ahhattassia

Таким чином, Асія Ахат не пішла з професії - скоріше, змістила акцент з постійної присутності в українській світській хроніці на власні музичні проєкти.

Вікторія Смеюха: життя після розпаду "НеАнгелів"

Вікторія Смеюха стала відомою як одна із солісток гурту "НеАнгели", який протягом багатьох років користувався великою популярністю в Україні. Разом зі Славою Камінською вона виконувала пісні, що стали впізнаваними хітами колективу.

У 2021 році гурт розпався. Після початку повномасштабної війни Смеюха виїхала з України й практично перестала з’являтися на публіці. На відміну від колишньої колеги, яка продовжує активно вести соцмережі та іноді дає інтерв’ю, Вікторія віддала перевагу більш закритому способу життя.

Віка Смеюха нібито живе в Італії / instagram.com/vikanablack

У серпні 2025 року стиліст Іван Морозов, який працював з артистками, розповів, що Смеюха живе в Італії та виховує маленьку дитину. За його словами, Камінська перебуває на іспанському острові Тенеріфе і час від часу приїжджає в Україну.

При цьому відомості про особисте життя Смеюхи здебільшого надходять від людей з її оточення, а сама співачка рідко коментує те, що відбувається.

Міка Ньютон: життя в США та повернення до української аудиторії

Міка Ньютон, справжнє ім’я якої Оксана Грицай, стала відомою в Україні завдяки поп-хітам та участі в музичних проєктах. У 2011 році співачка представляла країну на "Євробаченні" з піснею Angel і посіла четверте місце.

Після конкурсу артистка зосередилася на житті та кар’єрі в США. Вона значно рідше з’являлася в українських ЗМІ, ніж на початку своєї кар’єри. Пізніше співачка розповідала про боротьбу з онкологічним захворюванням, яке стало одним із найважчих випробувань у її житті.

Міка Ньютон пережила непростий період / instagram.com/mikanewton

В останні роки Ньютон знову почала з’являтися в українському інформаційному просторі. У публікаціях 2026 року повідомлялося про її повернення до виступів для української аудиторії після тривалої перерви.

Чому зірки йдуть із шоу-бізнесу

У кожної з цих історій свої обставини. Хтось втомився від постійної уваги й обрав сім’ю, комусь довелося змінити плани через стан здоров’я, а хтось вирішив застосувати свої здібності в іншій професії.

На долі українських артистів позначилися й великі зміни в Україні. Повномасштабна війна змусила багатьох переїхати, переглянути пріоритети та по-новому побудувати кар’єру. Для одних це означало тимчасову паузу, для інших - початок нового етапу за кордоном або повернення до творчості українською мовою.

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