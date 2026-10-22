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Чи є шанс завершити війну: Венс зробив несподівану заяву про переговори

Марія Николишин
22 жовтня 2026, 20:12оновлено 22 жовтня, 21:02
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Віцепрезидент США визнав, що укласти мирну угоду буде складно, а результат контактів Віткоффа з обома сторонами поки невідомий.
Чи є шанс завершити війну: Венс зробив несподівану заяву про переговори
Венс назвав головну перешкоду на шляху до мирної угоди / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента, t.me/news_kremlin

Ключові тези:

  • Україна та Росія погодилися на переговори про завершення війни
  • Віткофф кілька днів контактував із Києвом і Москвою
  • Результат переговорів наразі невідомий

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та країна-агресор Росія погодилися на переговори щодо завершення війни. Водночас він визнав, що досягнення мирної угоди залишається складним завданням. Про це Венс розповів журналістам Forbes.

Відповідаючи на запитання журналіста, чим нинішня спроба відрізнятиметься від попередніх, він назвав головну перешкоду, яка досі блокувала домовленості.

відео дня

"Причина, чому нам досі не вдалося укласти мирну угоду, полягає в тому, що сторони мали занадто розбіжні позиції щодо окремих деталей переговорного процесу", - пояснив віцепрезидент США.

За його словами, ключову роль у нинішньому раунді дипломатії відіграє спецпосланець президента США Стів Віткофф. Впродовж останніх кількох днів він підтримував контакт із керівництвом і Києва, і Москви та позитивно оцінює перспективи.

Чи є шанс завершити війну: Венс зробив несподівану заяву про переговори

Відео із заявою Венса про переговори можна переглянути за посиланням.

Однак Венс наголосив, що результат цих контактів поки невідомий.

"У таких справах дієш так: робиш спробу, оцінюєш досягнутий прогрес, а потім продовжуєш роботу. Іноді це спрацьовує, іноді - ні", - підсумував він.

Джей Ді Венс
Джей Ді Венс / Інфографіка: Главред

Коли можуть відновитися тристоронні переговори

Політолог Петро Олещук вважає, що Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни.

На його думку, диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін використає нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, тоді як бойові дії триватимуть.

"Наголошую, це не переговори, а імітація. Реальні переговори почнуться лише тоді, коли буде укладена угода про тимчасове припинення вогню. А переговори, які ведуться паралельно з бойовими діями, не матимуть результату, бо сторони намагатимуться вибороти більш вигідні позиції", - підкреслив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф говорив, що переговори між США, Україною та Росією продовжаться у тристоронньому форматі на технічному рівні. Він також наголосив, що президент США Дональд Трамп продовжує виступати за завершення війни та досягнення стійкого мирного врегулювання.

Також Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни під час переговорів в Осло за участю президента Володимира Зеленського, спецпосланця США Стіва Віткоффа та європейських лідерів.

Голова Офісу президента України Кирило Буданов заявляв, що Україна продовжує непрості переговори зі Сполученими Штатами, спрямовані на завершення війни з Росією. Для досягнення сталого миру всім учасникам процесу необхідно об’єктивно оцінювати ситуацію та спиратися на достовірну інформацію.

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Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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