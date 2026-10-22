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РФ може посилити удари по цивільних: Коваленко попередив про задум Кремля

Марія Николишин
22 жовтня 2026, 18:04
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Коваленко нагадав, що схожої тактики Москва дотримувалася й під час Нормандського формату.
РФ може посилити удари по цивільних: Коваленко попередив про задум Кремля
Коваленко розповів про тактику Кремля / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Коваленка:

  • Кремль використовує терор проти цивільних як важіль тиску
  • РФ свідомо уникає припинення вогню перед зустрічами
  • США не мають інструментів тиску або не хочуть їх застосовувати

Країна-агресор Росія може посилити удари по цивільних напередодні зустрічей у тристоронньому форматі, щоб використати терор як головний важіль тиску на перемовинах. Про це заявив екскерівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Сил оборони України Андрій Коваленко.

На його думку, Кремль і надалі розраховує на залякування як ключовий аргумент за столом переговорів. Найближчим часом ворог, імовірно, спробує підкріпити свої дипломатичні позиції силою.

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"Росія, швидше за все, планує здійснювати удари по цивільній інфраструктурі і людях в акурат до зустрічей в тристоронньому форматі", - йдеться в заяві.

Він також пригадав досвід Нормандського формату. Тоді Москва систематично обстрілювала мирне населення або атакувала на передовій, аби потім розігрувати цю карту під час перемовин.

За його словами, саме так Росія і розуміє дипломатію: через терор і погрози. Водночас Коваленко наголосив, що українські Сили оборони теж здатні завдати противнику відчутних ударів.

"Хотілося б, звісно, щоб будь-які зустрічі відбувалися під припинення вогню, але РФ свідомо уникає цього. А США не мають інструментів тиску, а застосовувати ті, які можливо - не хочуть", - підсумував екскерівник ЦПД.

РФ може посилити удари по цивільних: Коваленко попередив про задум Кремля
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Які дрони становлять загрозу для заходу та центру України

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що Росія не відмовилася від класичних ударних дронів типу "Шахед" попри появу реактивних модифікацій. Саме вони сьогодні становлять головну небезпеку для західних і центральних областей.

За його словами, засоби ураження противник обирає під конкретні завдання та обставини кожного дня.

"Звичайні класичні "Шахеди", я хочу сказати, нікуди не ділися, особливо це стосується центральних і західних регіонів, тому що мають вони запас ходу, відповідно, радіус ураження більший, ніж реактивні", - наголосив він.

РФ може посилити удари по цивільних: Коваленко попередив про задум Кремля
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 22 жовтня після чергових переговорів про завершення війни Росія завдала масованого балістичного удару по Києву. Росіяни випустили по столиці 21 ракету. У результаті атаки загинули дві людини, ще 34 отримали поранення, у тому числі п’ятеро дітей.

22 жовтня внаслідок російського обстрілу села Лиманівка Лозівського району загинула 42-річна жінка, ще четверо людей дістали поранень, серед них хлопчики 13 і 10 років. Вночі ворог також атакував дронами Харків, під ударом опинилися Слобідський, Основ'янський і Холодногірський райони.

Крім того, у четвер, 22 жовтня, протягом усього дня для Києва зберігається висока загроза застосування балістичної зброї з боку армії країни-агресора РФ. Однією з можливих цілей атаки може стати один із мостів столиці.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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