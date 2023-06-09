Впали навіть стіни: на Арабатській стрілці "прилетіло" по окупантах

Російські окупанти розташувалися на місцевій базі відпочинку. Вибух стався в їдальні.

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На Арабатській стрілці стався вибух на базі окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Херсонській області "прилетіло" по базі окупантів, яку вони облаштували на базі відпочинку на окупованій Арабатській стрілці. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у п'ятницю, 9 червня, у своєму Telegram-каналі.

Вибух стався в їдальні, де зібралися окупанти. Він був такий потужний, що в приміщенні не витримали навіть стіни.

Це сталося на базі відпочинку "Експрес", яку захопили військові Росгвардії.

"Впали (стіни - Главред) прямо під час трапези військових Росгвардіі. Ліквідованих окупантів незрівнянно більше, ніж" швидких", які не встигають їх вивозити", — написав Федоров.

Він додав, що окупанти не перебувають у "безпеці" навіть за понад 100 кілометрів від лінії фронту.

Вибухи на окупованих територіях

Вранці 20 травня в захопленому РФ Маріуполі Донецької області прогриміли потужні вибухи. Російські пропагандисти повідомили, нібито місто було атаковане "далекобійними ракетами". Крім цього, повідомлялося про вибухи, що прогриміли в окупованому РФ Токмаку Запорізької області.

Повідомлялося, що українські військові у ніч на четвер, 8 червня, потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області. Під час "прильотів" російські окупанти зазнали втрат серед особового складу.

8 червня прогриміли потужні вибухи в окупованому Луганську. Після цього над містом піднявся чорний дим. Удар було завдано по базі окупантів та російській військовій техніці. Удари були нанесені по 3 заводам, де облаштувалися окупанти.

Дивіться відео про вибух у Луганській області:

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