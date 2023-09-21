Знищити носії Калібрів: названо нові цілі для ЗСУ в Криму

Олександр Коваленко назвав пріоритетні цілі для ЗСУ в окупованому Криму.

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Олександр Коваленко вважає за необхідне знищити носії Калібрів / Міноборони РФ, Facebook Коваленко

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спрогнозував сценарій нових ударів по Чорноморському флоту російських окупантів.

В першу чергу Збройним силам України треба знищувати носії крилатих ракет морського базування Калібр, тому що саме ці ракети використовують для ударів по території України. Таку думку він висловив в інтерв'ю Главреду.

Експерт також вважає, що пріоритетна мета для ЗСУ - великі десантні кораблі окупантів РФ.

"Тому що вони пристосовані для висадки десанту, перевезення коштів і набагато краще, ніж мінні тральщики, мінують море і морські рубежі", - пояснив він.

Крім того, співрозмовник зазначив, що завданням для Сил оборони України є знищення великих десантних кораблів, носіїв крилатих ракет Калібр, корветів, фрегатів і навіть підводних човнів РФ.

"Інші кораблі - це другорядні цілі, але якщо вони знаходяться в зоні досяжності ракети або дрона, їх теж треба знищувати", - додав Коваленко.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка Главреду:

Раніше стали відомі подробиці удару по окупантах у Криму. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по командному пункту ЧФ.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Нагадаємо, в ніч на 21 вересня у Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантів. Вибухи стали звучати біля Новофедорівки близько опівночі. Їх також чули в інших населених пунктах: Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

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