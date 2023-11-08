Знищено старших офіцерів РФ: потужний удар обезголовив штаб угруповання ворога

Стали відомі нові подробиці удару по штабу угруповання російських окупантів "Дніпро" в Херсонській області, який нещодавно очолив генерал-полковник РФ Михайло Теплинський.
"Є підтвердження, що українська ракета уразила центр бойового управління угруповання військ "Дніпро" ЗС РФ, що відповідає за бойові дії на півдні України в Херсонській області", - пише військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
За його зданим, удар стався 1 листопада близько 11:00. При цьому командний пункт окупантів розміщувався в пансіонатах "Юний" і "Блакитне полум'я" на Арабатській стрілці біля окупованого Генічеська в Херсонській області.
При цьому російські некрологи демонструють ліквідацію, щонайменше, трьох старших офіцерів штабу "Дніпро":
- полковник Вадим Добряков, заступник начальника центру управління "Дніпро";
- полковник Олександр Галкін, заступник начальника центру управління "Дніпро";
- полковник Олексій Коблов, начальник відділу планування вогневого ураження противника.
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"Про те, чи був у момент удару в штабі "Дніпро" командувач Михайло Теплинський поки нічого не відомо", - додав Цаплієнко.
Удар по штабу угруповання РФ "Дніпро"
Раніше повідомлялося, що ЗСУ потужно вдарили по штабу російських військ, де міг бути генерал Теплинський. У мережі з'явилася інформація, що 1 листопада українські військові завдали удару по командному пункту окупантів угруповання "Дніпро", що знаходиться в Херсонській області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на ТОП-генерала РФ відкрили полювання: по штабу окупантів вдарили по наводці. У момент удару генерал Михайло Теплинський перебував на робочому місці і отримав поранення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Херсонському напрямку РФ змінила командувача. Генерал-полковник Михайло Теплинський, ймовірно, особисто взяв на себе командування Дніпровським угрупуванням російських військ.
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