На ТОПгенерала РФ відкрили полювання: по штабу окупантів вдарили за наводкою – ЗМІ

У момент удару генерал Михайло Теплинський перебував на робочому місці і отримав поранення.

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Михайло Теплинський поранений в результаті удару по штабу РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Стали відомі нові подробиці удару по штабу угруповання військ російських окупантів "Дніпро" на захопленій Херсонщині, в результаті якого був поранений генерал-полковник Михайло Теплинський.

У момент удару генерал Теплинський перебував на робочому місці і отримав поранення. При цьому відомо про ліквідацію трьох офіцерів РФ, а також про десяток поранених, йдеться в повідомленні Telegram-каналу Кремлівська табакерка.

"Нам не вдалося оперативно зв'язатися з генералом Теплинським, проте на зв'язок вийшов його помічник. Він стверджує, що за генералом давно влаштували полювання і не виключено, що удар був нанесений за наводкою", - підкреслюється в повідомленні.

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Разом з тим співрозмовник в генштабі РФ, близький з генералом Теплинським, натякнув, що у того дійсно є недоброзичливці. Зокрема, з тих пір, коли Теплинський відкрито почав виступати проти Сергія Шойгу і критикувати його роботу на посаді міністра, стверджується в повідомленні.

Також додається, що джерела в оточенні Теплинського переконані, що точний удар було завдано за наводкою з боку РФ.

"Хто саме навів - сказати важко. У Теплинського непростий характер, проте саме його стійкість дозволила досягти таких кар'єрних успіхів. І так, твердий характер дозволяє Теплинському говорити те, про що він думає. У тому числі на адресу Шойгу", - стверджують автори.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ потужно вдарили по штабу російських військ, де міг бути генерал Теплинський. У Мережі з'явилася інформація, що 1 листопада українські військові завдали удару по командному пункту окупантів угруповання "Дніпро", що знаходиться в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Херсонському напрямку РФ змінила командувача. Генерал-полковник Михайло Теплинський, ймовірно, особисто взяв на себе командування Дніпровським угрупуванням російських військ.

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