ЗСУ потужно ударили по штабу російських військ, де міг бути генерал Теплінський

Також повідомляють, що на місці удару міг бути новопризначений генерал-полковник Теплинський.

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ЗСУ вдарили по пункту окупантів / колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, deepstatemap.live

У Мережі з'явилася інформація, що сьогодні, 1 листопада, українські військові завдали удар по командному пункту окупантів угруповання "Дніпро", що знаходиться в Херсонській області.

На даний момент відомо, що як мінімум один російський окупант загинув і декілька зазнали тяжких поранень. Наразі невідомо, чи був генерал-полковник Теплінський у цей момент на командному пункті, повідомили у Telegram-каналі ВЧК-ОГПУ.

Варто додати, що нещодавно на Херсонському напрямку РФ змінила командувача. Михаїл Теплінський, ймовірно, особисто взяв на себе командування Дніпровським угрупованням російських військ.

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Удар по пункту командування окупантів / скріншот: t.me/vchkogpu

Блогер та волонтер Сергій Стерненко також повідомив у своєму Telegram-каналі, що сьогодні українські військові завдали ударів по штабу російських військ.

Стерненко повідомив про атаку ЗСУ по окупантам / скріншот: t.me/ssternenko

Нагадаємо, що у Мережі дізналися деталі удару по окупантах у Криму. В ході ракетної атаки над Арабатською стрілкою були помічені безпілотники. Ракети влучили у бази відпочинку, де розташовувались окупанти.

Командувач ССО повідомив про результати операцій удару по Макіївці. Одна із цих операцій призвела до того, що ворог отримав "подарунок" від ЗСУ у вигляді 400 чорних пакетів.

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