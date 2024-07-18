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Знищення військових аеродромів РФ та кінець війни: гучна заява Зеленського

Марія Николишин
18 липня 2024, 14:59
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Ракети та дрони не є "носіями державного суверенітету", тому необхідна колективна воля, щоб їх збити, сказав Зеленський.
Знищення військових аеродромів РФ та кінець війни: гучна заява Зеленського
За словами Зеленського, військові аеродроми РФ мають бути знищені / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Що ефективнішою буде українська протиповітряна оборона, то безпораднішим буде Путін. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час участі в інавгураційній пленарній сесії ІV саміту Європейської політичної спільноти.

За його словами, "ми можемо спрямувати цю війну до її справедливого завершення силою нашої зброї та нашої дипломатії, і ми не повинні боятися цих можливостей".

"Що ефективнішою буде наша протиповітряна оборона, то безпораднішим буде Путін. Що менше в нас буде обмежень на використання дієвої зброї, то активніше Росія прагнутиме миру. Військові аеродроми, із яких злітають російські літаки з бомбами проти наших міст, місця запуску російських ракет – усе це має бути знищено. Це не лише ліквідує деякі цілі, а й зменшить можливості Росії продовжувати війну", - наголосив Зеленський.

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Він також додав, що ракети та дрони не є "носіями державного суверенітету", тому необхідна колективна воля, щоб їх збити – так само, як це було з іранськими ракетами та дронами.

"Я звертаюся до всіх лідерів, які здатні сприяти необхідній хоробрості. Ці кроки мають бути зроблені", - підкреслив президент України.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Удари по аеродромах РФ - що відомо

Нагадаємо, Україна повинна знищувати російські бомбардувальники до того, як вони скидають керовані авіабомби на українську територію, що значно послабить російський повітряний терор, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

27 квітня Служба безпеки України використала безпілотники для ударів по авіабазі "Кущевська", а також Ільському та Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї.

У ніч проти 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару по військовому аеродрому в тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки було знищено або критично пошкоджено декілька об'єктів Росії.

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