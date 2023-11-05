'ЗСУ переходять на службу за контрактом': Умєров на 5 років затвердив Концепцію військової політики

Головний акцент концепції - гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни.

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Умєров затвердив Концепцію військової кадрової політики Міноборони / колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.

Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років - як під час дії воєнного стану, так і у мирний час, повідомили у Міноборони України.

Головний акцент концепції - гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.

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ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

удосконалена електронна система військового обліку;

автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

вдосконалене психологічне забезпечення;

нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Нагадаємо, що ЗСУ потужно ліквідували майже 500 росіян на Таврійському напрямку. ЗСУ відбили 20 атак окупантів в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

У Міноборони розповіли про смарт-мобілізацію. За словами профільного заступника Міністра оборони Катерини Чорногоренко, поки смарт-мобілізація розробляється як пілотний проект.

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