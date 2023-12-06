"Цивілізованому світу має бути соромно": Умеров розповів про ситуацію на фронті

У окупантів - три лінії оборони на фронті. Українські військові вже пройшли дві з них.

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Рустем Умеров розповів, що ЗСУ пройшли дві лінії оборони окупантів / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Сили оборони України вже пройшли дві лінії оборони росіян та зараз знаходяться перед третьою, останньою. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю FoxNews.

"Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. І зараз у нас є план на 2024 рік", - заявив він.

За словами Умерова, стратегічно перемогою для України буде вихід на кордони 1991 року − включаючи Крим, Донбас і Чорне море, відповідно до міжнародно визнаних кордонів.

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Також глава Міноборони України відповів на запитання щодо того, чи можливе якесь врегулювання, якщо війна триватиме роками. Умеров зазначив, що всьому "цивілізованому світу має бути соромно", якщо він не може себе захистити від авторитарного режиму.

"Це буде продовжуватися і знищувати демократію. Вони (Росія − ред.) вважають, що Україна і українці не повинні існувати", - сказав глава оборонного відомства.

Як повідомляв Главред, раніше Умеров заявив, що поразка Росії на полі бою - це лише перший крок на шляху до усталеного миру.

Для цього в України з міжнародними партнерами попереду три важливі завдання:

Притягнути агресорів до відповідальності за їхні злочини. Забезпечити компенсацію за весь збиток, від аеропортів до елеваторів і зруйнованих шкіл і будинків. Спільно з партнерами виробити таку систему міжнародної безпеки, яка не дозволить тиранам і терористам уникнути покарання за агресію.

Також міністр оборони Рустем Умеров висловився щодо деокупації українських територій. За його словами, у ЗСУ є план.

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