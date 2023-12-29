'Красень!': киянин сів у палаючу машину, щоб врятувати інші автівки

Журналісти знайшли і встановили особу київського "термінатора", який вже став відомий у мережі.

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Це сталося в день, коли РФ атакувала столицю ракетами / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

У Києві чоловік сів у палаючу машину, щоб не дати вогню поширитися на ряд інших припаркованих автомобілів.

Героїчний вчинок зняли випадкові очевидці з балкону своєї квартири. Свідок на навіть не приховував на камеру емоцій, коли побачив дивну картину - білий бус з палаючим "задом" раптом рушив з місця парковки.

"Ні*** у палаючій машині?! Красень. Наших людей точно не перемогти. Це просто пз***: сів у палаючу тачку і поїхав", - прокоментував очевидець. відео дня

Журналісти знайшли героя. Той відповів, що не зміг пройти повз машин, які зайнялися, оскільки був ризик поширення вогню на весь парк припаркованих автомобілів.

"Ось ця палала машина, далі та (палати - Главред) почала. Ну я прибіг - бачу, що палає. Спершу подумав - далеко, десь у когось на газу вибухнула", - розповів чоловік.

Сам киянин отримав опіки обличчя, але, зауважив, почувається "нормально". Від медичної допомоги він відмовився.

"Буде гірше - піду", - пообіцяв він.

Автомобіль, що зайнявся, чоловік вів з відкритими дверцятами - щоб бачити дорогу. Транспорт він залишив за межами житлової території, де машину і загасили.

Киянин героїчно врятував парк автомобілів від пожежі - дивіться відео:

Вибухи і пожежі в Києві 29 грудня

Вранці у Києві та інших українських містах пролунали гучні вибухи. Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Росія атакувала Україну 150 ракетами і 36 "Шахедами".

В результаті атаки РФ в Києві пошкоджено будівлю станції "Лук'янівська". У Подільському районі міста сталася пожежа на складському приміщенні - станом на ранок під завалами перебувало 10 осіб.

Крім того, пошкоджено котельні, але поставки тепла, газу і світла здійснюються без яких-небудь перебоїв.

Міська влада тимчасово обмежила рух транспорту до ліквідації наслідків повітряної атаки ворога.

У місті спостерігається задимлення. Громадян закликали зачинити вікна, обмежити перебування на вулицях, пити багато води і ввімкнути на максимум очищувач повітря (якщо є).

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