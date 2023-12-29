Удар РФ по Києву: кількість жертв зросла, що відбувається в місті після атаки

Вже відомо про трьох загиблих у Києві, ще 24 людини постраждали.

https://glavred.net/ukraine/raketnyy-udar-rf-po-kievu-chislo-zhertv-vozroslo-chto-proishodit-v-gorode-10529015.html Посилання скопійоване

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі внаслідок удару РФ по Києву / Facebook / DSNSKyiv

У п'ятницю вранці, 29 грудня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор РФ атакувала ракетами. Вибухи прогриміли в багатьох містах, в тому числі і в Києві.

У столиці знайшли тіла двох загиблих, повідомив в Telegram мер Віталій Кличко.

Він уточнив, що тіла дістали з-під завалів складу в Шевченківському районі.

відео дня

На даний момент вже відомо про трьох загиблих в Києві, ще 24 людини постраждали.

/ t.me/vitaliy_klitschko

В результаті удару постраждала станція метро

Внаслідок російського удару по Києву пошкоджено станцію метро "Лук'янівська", зокрема, вестибюль станції. "В результаті пошкодження вестибюля ст.м. "Лук'янівська" постраждалих немає, вихід в напрямку вул. Іллєнка тимчасово закритий. Водночас працює вихід у напрямку торгового центру "Квадрат", - йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

/ t.me/KyivCityOfficial

В даний час станція відновила роботу з перевезень пасажирів.

/ t.me/KyivCityOfficial

Рятувальники ліквідовують наслідки прильотів

У Подільському районі Києва під завалами після російської ракетної атаки перебувають 10 осіб, повідомив начальник КДВА Сергій Попко.

"У Подільському районі, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 м2, проводиться пошук постраждалих. Попередньо, під завалами знаходиться 10 осіб. Працюють рятувальники", - цитує його слова прес-служба КДВА.

/ t.me/VA_Kyiv

У Києві перекрили вулиці і змінили роботу транспорту

У Києві перекритий проїзд транспорту на кількох вулицях, водіїв просять враховувати інформацію при плануванні поїздок по місту.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що обмеження для руху транспорту введено у зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на Київ та забезпеченням охорони місць надзвичайних подій.

Зокрема, рух транспорту перекрито за адресами:

перехрестя вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова;

перехрестя вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської;

вулиця Юрія Іллєнка: від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької;

обмежено рух по вул. Новокостянтинівська на розворот у бік вул. Квартальні. Транспортним засобам рекомендовано здійснювати розворот на розв'язці з просп. С. Бандери, або на перехресті вул. Куренівська та вул. Скляренка.

/ t.me/VA_Kyiv

Удари по енергетичних об'єктах

У Києві незначні пошкодження отримали три котельні. При цьому постачання тепла, води, газу і світла відбувається безперебійно, повідомила Київська міська військова адміністрація на своєму каналі в Telegram.

Як повідомляється, у трьох котельнях вибило вікна, але це не вплинуло на роботу. У газопостачальній системі столиці надзвичайних ситуацій не виявлено. Стабільно також працює водопостачання.

В електромережі були незначні коливання, але зараз всі системи працюють в штатному режимі, електроенергія поставляється в усі райони міста.

У Києві погіршилася якість повітря після удару РФ

У Києві зафіксовано локальне погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення, повідомляє КМДА.

Деталі: Внаслідок пожежі в Подільському районі столиці, спричиненою ракетною атакою 29 грудня, у Києві станом на 10:30 спостерігається локальне погіршення якості повітря.

У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу).

Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено, зазначає Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

/ ДСНС

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли в ряді міст, в тому числі і в столиці.

У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить Складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є постраждалі.

У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.

У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, є загиблі. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.