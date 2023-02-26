У Бахмуті прикордонники в ближньому бою знищили цілу "пачку" окупантів-штурмовиків

У Бахмуті бійці ДПСУ за підтримки аеророзвідки наносили удари з кулеметів, гранатометів і мінометів.

Бахмут / УНІАН

В Бахмуті Донецької області українські прикордонники знищили штурмову групу окупантів.

Як повідомляє Державна прикордонна служба у Telegram, захисники ліквідували дев'ять загарбників.

Прикордонники зазначають, що окупанти протягом доби обстрілювали з артилерії та танків наші опорні пункти.

відео дня

Бійці ДПСУ за підтримки аеророзвідки наносили удари з кулеметів, гранатометів і мінометів. В результаті точних ударів прикордонники в ближньому бою знищили одну з штурмових груп окупантів.

Зазначається, що ліквідовано 9 російських солдатів, ще 5 отримали поранення.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії навколо Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію і міни. Він зазначив, що за останній тиждень російські окупанти ще більше активізувалися і намагаються прорвати українську оборону.

"Крайній тиждень - це така просто навала, коли противник хвиля за хвилею, працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Зараз ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв призводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з української сторони не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Як зазначив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує Українська протиповітряна оборона (і ЗРК і ПЗРК, і винищувальна авіація).

Читайте також: