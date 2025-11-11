Помер скандальний український політик і екснардеп Балашов - що відомо

Ексдепутат та політик Геннадій Балашов був фігурантом кримінальних справ, крім того, проти нього було запроваджено санкції рішенням РНБО.

https://glavred.net/ukraine/umer-skandalnyy-ukrainskiy-politik-i-eks-nardep-balashov-chto-izvestno-10714514.html Посилання скопійоване

Геннадій Балашов помер - що відомо про скандального політика / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Про смерть Балашова повідомив депутат-втікач Дмитрук

Деталей про причину смерті наразі немає

У віці 65 років помер український підприємець і одіозний народний депутат III скликання Геннадій Балашов. У липні 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти нього. Про смерть Балашова повідомив інший підсанкційний політик, проросійський нардеп-втікач Артем Дмитрук, який перебуває за кордоном.

Він висловив співчуття родині, не розкривши обставин смерті.

відео дня

Геннадій Балашов - що про нього відомо

Геннадій Балашов народився 20 лютого 1961 року, з 1998 по 2002 рік був депутатом Верховної Ради III скликання. У 2014 році після анексії Криму він публічно звинуватив Володимира Путіна в розпалюванні війни та закликав зупинити постачання російського газу до Європи через підрив газогону, після чого в Росії проти нього відкрили кримінальну справу та оголосили в міжнародний розшук.

Того ж року Балашов заснував лібертаріанську партію "5.10", з якою у 2015 році брав участь у виборах мера Києва, посівши 11 місце. У 2019 році він балотувався на посаду президента України, отримавши 0,17% голосів виборців.

У 2021 році проти Геннадія Балашова відкрили кримінальні провадження за ухилення від сплати податку на доходи та військового збору на суму понад 9,6 млн гривень, а його майно на загальну суму близько 200 млн гривень було арештовано.

20 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Під санкції потрапили, зокрема, Геннадій Балашов, Наталія Королевська та Юлія Латиніна.

Санкції запровадили за участь у інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, поширення антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Росії, повідомив Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Також у липні 2025 року YouTube заблокував канали Балашова, на які поширювалися санкції РНБО. Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що два його канали були заблоковані, оскільки колишній народний депутат, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон, перебуває під кримінальним провадженням в Україні.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: РНБО Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред