"Платити не буду": суд відправив Балашова до СІЗО із заставою майже в 10 мільйонів гривень

Балашов всі звинувачення слідства відкидає / facebook.com/balashov.gennadiy

Український політичний діяч, лідер партії 5.10 Геннадій Балашов заарештований Печерським районним судом міста Києва до 11 жовтня. Політику, якого звинувачують у несплаті податків з доходів фізичних осіб та військового збору під чач операцій з нерухомістю, також обрано альтернативний запобіжний захід у вигляді застави на суму в 9,64 мільйона гривень. Однак сплачувати її він не збирається.

Як розповів Балашов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, у четвер, 16 вересня, Печерський райсуд міста Києва обрав йому запобіжний захід, після чого політика відвезли до слідчого ізолятора. Там він перебуватиме до 11 жовтня. Суд встановив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 10 мільйонів гривень, але Балашов відмовився платити гроші.

"Їду до в'язниці, чекаємо на конвой. Прокурори самі не очікували. Скільки дали судді Вовку комерційна таємниця. Завтра хто хоче приходьте в офіс, можете записати свою думку. Постраждаємо за Громадянські права, платити не буду", - підкреслив Балашов.

Справа Геннадія Балашова

Державна фіскальна служба 1 вересня оголосила про арешт нерухомості народного депутата України III скликання, лідера партії 5.10 Геннадія Балашова на суму в 200 мільйонів гривень.

Йому інкримінують ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору у розмірі понад 9,6 мільйонів гривень. Йдеться про продаж нерухомості за заниженою вартістю. Всього заарештували 18 нерухомих об'єктів у Києві, які перебувають у власності Балашова. Їх орієнтовна ціна становить 200 млн грн.

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Що каже Балашов

За словами політика, кримінальна справа - "замовна". У 2018 році він продавав квартиру за допомогою нотаріуса, і тоді угода була затверджена Держкоммайна.

"Нотаріус оформив угоду після сплати всіх податків. У податкової претензій немає. Але замовили справу, і продаж квартири став злочином з метою ухилення від податків", - сказав Балашов.

Крім того, колишній парламентарій вважає, що якісь "співучасники форуму великих боржників" були зацікавлені у відкритті проти нього кримінальної справи, про що стверджувалося в описі до одного з його відео на YouTube.