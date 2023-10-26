Зменшення призовного віку: в яких випадках на фронт забиратимуть 25-річних

Є кілька варіантів, при яких в країні зменшать призовний вік до 25 років.

https://glavred.net/ukraine/umenshenie-prizyvnogo-vozrasta-v-kakih-sluchaya-na-front-budut-zabirat-25-letnih-10511575.html Посилання скопійоване

В Україні можуть зменшити призовний вік / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот з відео

В Україні планують зменшити вік призовників до 25 років. Але це залежатиме від запитів військового керівництва та характеру бойових дій. Про це заявив член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю "Українській правді".

Він зазначив, що потреба в таких молодих призовниках буде з'являтися, якщо на фронті знадобляться більш молоді воїни для окремих видів бойових дій. Також це може стосуватися випадків, коли в нинішній війні буде технологічний прогрес.

"Для початку треба дочекатися, щоб ті зміни (зменшення призовного віку до 25 років - Главред), які ми вже прийняли, вступили в силу. Поки навіть це не зрушилося. Якщо це станеться, військові зможуть порахувати, який плюс вони реально отримають до мобілізаційного ресурсу, і варто чи не варто зменшувати далі вікову планку", - сказав Рахманін. відео дня

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше Сергій Рахманін говорив про те, що мобілізація в Україні може бути посилена. Він пояснює це тим, що війна веде до виснаження сил. Через втрати на фронті ЗСУ потребують нових бригад.

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат Роман Костенко також говорив про те, що в Україні можуть посилити мобілізацію. Він вважає, що подібне трапиться, якщо Росія мобілізує близько 700 тисяч своїх громадян.

Водночас нардепи заговорили про дозвіл перетинати кордон усім військовозобов'язаним українським чоловікам. Принаймні в Раді зареєстрували такий законопроект. Він передбачає тимчасовий виїзд з країни з умовою, що військовозобов'язаний зобов'язується платити гроші за кожен місяць перебування за межами країни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.