Зменшення призовного віку: в яких випадках на фронт забиратимуть 25-річних

В Україні планують зменшити вік призовників до 25 років. Але це залежатиме від запитів військового керівництва та характеру бойових дій. Про це заявив член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю "Українській правді".
Він зазначив, що потреба в таких молодих призовниках буде з'являтися, якщо на фронті знадобляться більш молоді воїни для окремих видів бойових дій. Також це може стосуватися випадків, коли в нинішній війні буде технологічний прогрес.
"Для початку треба дочекатися, щоб ті зміни (зменшення призовного віку до 25 років - Главред), які ми вже прийняли, вступили в силу. Поки навіть це не зрушилося. Якщо це станеться, військові зможуть порахувати, який плюс вони реально отримають до мобілізаційного ресурсу, і варто чи не варто зменшувати далі вікову планку", - сказав Рахманін.відео дня
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, раніше Сергій Рахманін говорив про те, що мобілізація в Україні може бути посилена. Він пояснює це тим, що війна веде до виснаження сил. Через втрати на фронті ЗСУ потребують нових бригад.
Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат Роман Костенко також говорив про те, що в Україні можуть посилити мобілізацію. Він вважає, що подібне трапиться, якщо Росія мобілізує близько 700 тисяч своїх громадян.
Водночас нардепи заговорили про дозвіл перетинати кордон усім військовозобов'язаним українським чоловікам. Принаймні в Раді зареєстрували такий законопроект. Він передбачає тимчасовий виїзд з країни з умовою, що військовозобов'язаний зобов'язується платити гроші за кожен місяць перебування за межами країни.
Інші новини:
- Літаків стало більше: РФ може атакувати зерновий коридор у Чорному морі
- РФ використовує нові дрони: експерт сказав, Для чого ворог використовує "газонокосарки"
- Ракети на $150 млн: США оголосять новий пакет допомоги Україні-ЗМІ