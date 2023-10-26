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"Потрібні нові бригади": мобілізація в Україні може бути посилена

Анна Ярославська
26 жовтня 2023, 11:27
Війна на виснаження - це постійно війна ресурсів. І один з найважливіших ресурсів – мобілізаційний, пояснив Сергій Рахманін.

Сергій Рахманін, мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні може бути посилена, сказав Сергій Рахманін / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Мобілізація в Україні може бути посилена. Це пов'язано з тим, що війна Росії та України вже має всі властивості так званої війни на виснаження. Про це в інтерв'ю Українській правді розповів народний депутат і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Війна на виснаження - це постійно війна ресурсів. І один з найважливіших ресурсів – мобілізаційний", - пояснив він.

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Рахманін нагадав, що коли планувалася велика наступальна операція (яка і зараз триває), то, починаючи з листопада і приблизно по квітень-травень, мобілізаційні плани істотно збільшувалися.

"Зараз, наскільки я розумію, додаткова потреба в ресурсах знадобиться і через втрати особового складу (через загиблих, поранених під час бойових дій) і, можливо, через необхідність формувати нові з'єднання, нові бригади", - зазначив він.

Мобілізація в Україні

В Україні йде війна, яка зачепила кожен куточок нашої країни. Захисники - це не люди з металу, а тому українська держава гостро потребує мобілізаційного ресурсу. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат Роман Костенко також заявляв, що в Україні можуть посилити мобілізацію. За його словами, такий сценарій можливий, якщо агресор Росія мобілізує близько 700 тисяч своїх громадян.

Народні депутати пропонують дозволити перетинати кордон усім військовозобов'язаним українським чоловікам. Втім, для цього потрібно виконати одну умову - перераховувати гроші на Збройні Сили України. Відповідний законопроект № 8029 зареєстрували у Верховній Раді. Його автором є народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

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