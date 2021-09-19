Укрзалізниця екстрено змінює маршрут одного з поїздів: у чому причина

Укрзалізниця змінює маршрут прямування поїзда / Facebook / Ukrzaliznytsia

Укрзалізниця екстрено змінює маршрут пасажирського поїзда №118, який прямує з Чернівців до Києва через обвал ґрунту.

У районі карстових печер на перегоні Новоселиця-Мамалига через підмив грунту стався провал в земляному полотні. Ремонтні роботи вже стартували, проте вони триватимуть не менше 10 годин, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Саме тому довелося змінити маршрут поїзда №118 Чернівці - Київ. Його запустили з Чернівців о 19: 46 через станції Заліщики та Тернопіль.

Крім того, доведеться виключити деякі зупинки поїзда. Поїзд не зупинятиметься на станціях:

Новоселиця,

Ларга,

Кам'янець-Подільський,

Дунаївці,

Гречани.

Пасажирів, які планували залишити поїзд на цих станціях просять не хвилюватися.

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"Пасажирів з цих станцій (а їх у нас 154) просимо не хвилюватися, за вами вже виїхали 3 вагони, які доставлять вас до Хмельницького, куди із затримкою орієнтовно на 1:00 прибуде об'їзним маршрутом поїзд №118", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше компанія влипла в скандал із вікном пасажирського вагона-скло разом з рамою випало в коридорі одного з вагонів.

Також раніше Укрзалізниця потрапила в скандал через потоп прямо у вагоні. Під час руху поїзда Укрзалізниці №26 сполученням Рахів – Одеса в одному з плацкартних вагонів стався прорив труби, в результаті чого салон виявився залитий водою.