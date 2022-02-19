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Укрпошта влипла в скандал: виганяє співробітників з роботи за непродані цукерки

19 лютого 2022, 01:54

Багато співробітників Укрпошти змушені самі у себе купувати солодощі, щоб виконати план і залишитися на роботі.

Укрпошта
/ УНІАН

Компанія Укпрошта застосовує заходи (аж до звільнення) проти своїх співробітників, які не справляються з планом реалізації солодощів.

"У відділенні Укрпошти дізнався, що працівники мають план з продажу солодощів. Якщо не виконують, то є негативні наслідки, тому працівники повинні самі купувати солодощі для плану", - розповів адвокат Клим Братковський.

Зазначимо, що голова Укрпошти Ігор Смілянський підтвердив слова адвоката. Він вважає це нормальною практикою, яка застосовується не тільки в ввіреному йому відомстві, але і в багатьох інших компаніях. Мовляв, така практика в світі поширена, і нічого неприродного в цьому немає.

За словами керівника компанії, солодощі входять в так звану "прикасову" групу товарів. Такі продажі практикуються в усьому світі. Співробітники пошти, які виконали план з продажу цукерок, отримують відсотки із зароблених грошей. По кожній операції їм йде на рахунок 7,5% від вартості проданого. За словами Смілянського, річний обсяг такої торгівлі зараз становить 1 млрд. гривень. Прибуток від торгівлі йде на зарплату працівникам Укрпошти.

Разом з тим, побоюючись втратити робоче місце, співробітники Укрпошти змушені самі у себе купувати цукерки, щоб виконати план і залишитися на роботі.

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"Купа людей хоче просто отримувати зарплату. І щоб їх не чіпали", - відповів Смілянський на публікацію Братковського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести нові правила на ринку поштових відправлень, зокрема ймовірне врегулювання ситуації у сфері поштових посилок.

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