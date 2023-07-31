Україну накриють грози та сильні вітри: якою буде погода на початку серпня

Лише західні регіони України матимуть спокійні та комфортні показники погоди, вважають синоптики.

https://glavred.net/ukraine/ukrajinu-nakriyut-grozi-ta-silni-vitri-yakoyu-bude-pogoda-na-pochatku-serpnya-10489639.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на початок серпня / колаж: Главред, фото: pixabay.com

Синоптики прогнозують, що у першій половині нового робочого тижня у більшості областей будуть короткочасні дощі та грози. В окремих пунктах не виключено випадання граду та шквалисті пориви вітру.

Як зазначили у Meteoprog.com, винятком стане західний регіон України, де збережуться комфортніші температурні показники та періодично випадатимуть опади.

У понеділок, 31 липня, погодні умови в Україні визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Очікуються короткочасні дощі із грозами у західних, північних та місцями центральних областях, вдень опади поширяться також на Одещину та Харківщину. При грозах місцями можливі шквали, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °С, вдень +24...+29 °С; у південній половині вночі +17…+22 °С, вдень +29…+34 °С.

відео дня

У вівторок, 1 серпня, над Україною збережеться поле зниженого атмосферного тиску та нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, в денні години у центральних областях та на Лівобережжі місцями сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +17…+22 °С, вдень +25…+30 °С, у південних та східних областях +29…+34 °С.

У середу, 2 серпня, у західній частині, вдень також у північних, центральних областях та на Одещині очікуються короткочасні дощі з грозами, вдень місцями град та шквали, 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 °С, вдень +29…+34 °С, у західних областях +23…+28 °С.

У четвер, 3 серпня, в Україні на тлі поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається, лише вдень на крайньому заході країни можливі невеликі грозові дощі. Вітер переважно південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +15…+20 °С, вдень +28…+33 °С, у південних та східних областях до +35 °С.

У п'ятницю, 4 серпня, на всій території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень підвищиться до +29…+34 °С, у центральних та південних областях +32…+37 °С. У західній частині +24…+29 °С.

У суботу та неділю, 5 – 6 серпня, у зв'язку із надходженням сухого спекотного повітря з Близького Сходу, температурне тло в Україні суттєво підвищиться. Нічна температура коливатиметься в межах +19…+24 °С, вдень стовпчики термометрів досягнуть позначок +33…+38 °С, у західних областях +27…+32 °С. Суттєвих опадів у зазначений період не передбачається.

Погода на серпень 2023: прогнози

Нагадаємо, що синоптики назвали найнеприємніші дні у серпні. аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до високої позначки.

Україну в серпні накриє неприємність. Як повідомляють синоптики, середня місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31-73 мм.

Синоптики розкрили, якою буде погода в останній місяць літа. За її словами, прогноз погоди на серпень 2023 ще не складено, але, судячи з сьогоднішніх розрахунків, саме в перші дні серпня переважатиме поле високого тиску.

Більше цікавих новин: