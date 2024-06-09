Україна готує свої КАБи: у ЗСУ зробили заяву

У Повітряних силах назвали терміни, у які буде здійснено випробування цих авіабомб.

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ЗСУ ведуть активну оборону на Сході / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Бійці ЗСУ вже "за кілька тижнів" почнуть випробувати керовані авіабомби українського виробництва, розповів в інтервʼю Радіо Свобода "Донбас. Реалії" начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

Випробування вже сьогодні наразі неможливе через деякі "конструктивні нюанси".

"У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", - сказав Голубцов відео дня

Він додав, що поки Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.

Хто такий Сергій Голубцов? Сергій Голубцов - український воєначальник, бригадний генерал, начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних сил України. Учасник російсько-української війни. У 2011-2015 роках служив командиром 114-ї бригади тактичної авіації. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та орденом Данила Галицького.

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Ще раніше президент Зеленський висловився про дефіцит систем ППО. Він зазначив, що Україна поки що не має комплексного захисту неба від атак РФ і прокоментував ситуацію з поставками нових систем ППО.

Крім того, в Україні незабаром з'являться перші винищувачі F-16, а Швеція передала Києву перші ДРЛВ-літаки, що повинно посилити компоненту ППО і відлякати озвірілу російську авіацію подалі від лінії бойового зіткнення.

КАБ - характеристики / Інфографіка: Главред

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