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Україну може затрусити до 7 балів: експерт розповів, чи вистоять будинки в сейсмонебезпечних зонах

2 березня 2023, 18:21
Експерт будівельної галузі підкреслив, що Київ розташований в неактивній сейсмічній зоні та на відносно стабільних ґрунтах.
землетрясение
Чи вистоять будинки під час сильного землетрусу в Україні? / pixabay.com, unsplash.com

В Україні є зони сейсмічної нестабільності, здебільшого це стосується регіонів уздовж хребта Карпатських гір: Івано-Франківська та Чернівецька області, Закарпаття, Львівщина та Тернопільщина. Звісно, це також стосується і Криму. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт будівельної галузі, президент Національного експертно-будівельного альянсу України та групи компаній Win Еxperts Віктор Лещинський.

Як зазначив експерт, проєктна документація будівель і споруд, які будуються в регіонах із сейсмічною нестабільністю, передбачає обов’язкові посилені фундаменти та конструкції житлових будинків.

"Наприклад, Одеса розташована в активній сейсмічній зоні. До того ж, ситуація там ускладнюється ще й нестабільними (карстовими) ґрунтами. Тому там закладаються потужні фундаменти і відповідні конструкції будинків", - пояснив Лещинський.

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Натомість, за його словами, Київ розташований в неактивній сейсмічній зоні та на відносно стабільних ґрунтах. А багатоповерхові будинки, навіть вище 35 поверхів, із конструкціями залізобетонного монолітного каркасу є доволі стійкими.

"Під час військових дій ми вже неодноразово мали змогу переконатися, що старі або панельні будинки зазнають великих руйнувань, а монолітно-каркасні будинки витримують навіть пряме влучання в них ракет, тобто вони більш стабільні, і такі будинки можна відновити в тих конструкціях, в яких вони зведені", - зауважив фахівець.

Отже, як зазначив Лещинський, якщо будинок зведений відповідно до всіх норм будівництва в Україні, то він повинен витримати навантаження впливу природних катаклізмів і більш-менш стабільно відреагувати на такі явища.

Він підкресдив, що цих норм дотримуються забудовники, оскільки в Україні передбачені технічний нагляд за будівництвом, контроль над введенням в експлуатацію, а також ведення технічної документації на об’єкті.

"Єдина норма, щодо якої у нас можливі застереження – страхове навантаження на будівництво, тобто контроль над будівельними роботами на майданчику має бути більш жорстким", - зауважив експерт будівельної галузі.

Землетрус в Україні

У ніч на 27 лютого в Україні зафіксували землетрус, який стався о 03:15 в районі селища Велика Добронь, що за 19 кілометрів на захід від Мукачева Закарпатської області. Землетрус стався на глибині близько 2 кілометрів, магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

За словами сейсмолога, цей землетрус можна описати, ніби поруч з будинком проїжджає важка техніка. Через нічний інцидент в будинках місцевих жителів було помічено слабке хитання люстр на стелі.

Директор Інституту геофізики НАН України Олександр Кедзера заявив, що у Києві може статися землетрус магнітудою більше 7 балів.

"У Києві максимальні землетруси на ґрунті третьої категорії сейсмічної властивості були і виявлялися як семибальні", - заявив Олександр Кендзьора.

Також він стверджував, що в Україні можуть бути землетруси з інтенсивністю навіть 8 балів. Вони можуть бути зафіксовані на південному заході Одеської області.

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Україна землетрус землетрус в Україні
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