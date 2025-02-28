Спалили техніку РФ дотла: ЗСУ підірвали бронеколону росіян на сході

Загарбники РФ укотре виїхали на поле бою на бронетехніці.

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ЗСУ відбили штурм РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Для підтримки атакувальних дій окупанти задіяли БМП-3

Українські захисники спалили техніку РФ вщент

Українські захисники відбили штурм російських окупантів на Лиманському напрямку.

Для підтримки атакувальних дій окупанти задіяли БМП-3, ідеться в повідомленні ТСУВ "Хортиця".

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Уточнюється, що загарбники вкотре виїхали на поле бою на бронетехніці. Однак їхня машина підірвалася на мінних загородженнях, які встановили інженери бригади.

В ТСУВ "Хортиця" зазначили, що після цього два FPV-дрони батальйону безпілотних систем і батальйону Окремої президентської бригади спалили техніку дотла.

"Двоє з членів екіпажу втекли, а третьому пощастило менше за інших. Він залишився назавжди поруч з обгорілою БМП", - додали українські захисники.

Дивіться відео - відбиття атаки РФ:

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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