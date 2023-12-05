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Українським військовим подарують квартири: Зеленський розповів, хто саме їх отримає

Ангеліна Підвисоцька
5 грудня 2023, 20:54
Президент вже вручив 12 сертифікатів на отримання квартир військовим і ще 9 сертифікатів сім'ям загиблих.
військові, Зеленський
Українські військові зможуть отримати квартири / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Українські військові зможуть отримати квартири. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Отримати квартири зможуть захисники, які з початку повномасштабного вторгнення отримали звання Героя і стали кавалерами ордена "Золота Зірка". Це відбуватиметься в рамках ініціативи за принципом: "Україна захищає тих, хто захищає Україну". Такі нагороди отримали 360 українців.

"Держава подбає про кожного з них - і про тих, хто з нами, і про сім'ї всіх, хто віддав своє життя за країну ... Я щиро дякую сім'ї загиблих за витримку і відвагу. Я щиро вірю, що одного разу про доблесть і подвиги кожного Героя України знатимуть усі в мирній Україні - Україні, яка перемогла. Яка переможе", - сказав президент.

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Президент додав, що він вручив щонайменше вже 12 сертифікатів на отримання квартир військовим та ще 9 сертифікатів родинам загиблих Героїв.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що процес мобілізації в Україні зміниться. За його словами, зміни стосуватимуться кількості мобілізованих, термінів проведення мобілізації та інших питань.

Також глава держави Зеленський говорив, що Україна готує новий план мобілізації. Як сказав президент, країні потрібно знати, які ставляться цілі і куди вона йде.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що буде новий підхід до мобілізації і назвав головні зміни. Зокрема, зміниться підготовка і комунікація з людьми.

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ЗСУ Володимир Зеленський
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