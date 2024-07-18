Українські війська вийшли з Урожайного на Донеччині: у Зеленського відреагували

В Офісі президента наголосили, що військове командування обізнане із ситуацією та обсягами озброєння, яке отримує Україна і приймає правильні рішення.

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У Зеленського розповіли, що може докорінно змінити ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОК "Захід"

Усі дії українського командування щодо проведення наступальних операцій або відступу на певних ділянках фронту є правильні. Так, в коментарі 24 каналу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував виведення українських військ з Урожайного, що на Донеччині.

За його словами, рішення щодо відступу чи атак на ворога ухвалюють в Генштабі і далі по вертикалі.

Подоляк підкреслив, що військові добре обізнані з ситуацією, враховуючи обсяг зброї, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

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Одним з основних завдань є закриття неба над лінією фронту. Росія має значну кількість літаків, які запускають близько 5 – 6 тисяч керованих авіабомб щомісяця, а також використовує артилерію, дрони та іншу зброю.

Він вказує на те, що російські війська мають тотальну перевагу в небі і якщо не "прибрати" авіацію РФ, важко розраховувати на вдалі наступальні операції.

Він додав, що проблему з російською тактичною авіацією можуть вирішити винищувачі F-16. Проте важливо розуміти, що 5-10-15 літаків не зможуть значно змінити ситуацію на лінії фронту. Для цього потрібно приблизно 130 одиниць.

"Тоді окупантам буде гірше з точки зору знищених ресурсів чи мобілізованих. Хотілося б, щоб рішення про передачу тієї чи іншої зброї ухвалювали швидше. Як тільки на фронті будуть зміни, які пов'язані з використанням суттєвої кількості тактичної авіації, тоді будемо говорити про інші результати кожного дня,– сказав Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Вихід ЗСУ з Урожайного - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що українські військові змушені були залишити Кринки на лівому березі Дніпра в Херсонській області та селище Урожайне у Волноваському районі Донецької області.

Підрозділи Сил оборони України були передислоковані з Урожайного через те, що позиції в селищі були знищені внаслідок інтенсивних атак і обстрілів з боку ворога, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський зазначив, що ЗСУ, можливо, вже переважають противника за кількістю застосування дронів на полі бою. За його словами, за перші два квартали 2024 року держава поставила війську в 6 разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік.

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