Українські військові евакуювали примусово мобілізованих в "ЛНР": як врятуватися від окупантів

Українськ військові евакуювали примусово мобілізованих чоловіків з "ЛНР" / Скріншот

Російські окупанти примусово евакуйовують чоловіків з "ЛНР" та "ДНР" до армії окупантів. Українські захисники змогли евакуювати двох таких чоловіків. Про це повідомила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Повідомляється, що чоловіки дізналися про можливість врятуватися від окупантів. Для цього було необхідно просто здатись у полон.

Представники спільноти разом з бійцями Сил спеціальних операцій України зустріли примусово мобілізованих та доставили в безпечне місце. Надалі чоловіки не будуть брати участь у бойових діях.

Евакуйованим чоловікам надали притулок. Також вони зможуть повернутися до мирного життя недалеко від лінії фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пораненим бойовикам-"ЛНРівцям" росіяни придумують хвороби, щоб не виплачувати компенсації. Найпопулярніші діагнози - остеохондроз і виразка.

"На окупованих РФ територіях українського Донбасу, чоловіків призовного віку хапають прямо на вулицях і тягнуть у військкомати, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо при майбутніх можливих бойових діях. Деякі, ходять по вулиці переодягнувшись в Жіноче плаття. Це не жарт і не перебільшення - це реальність!",- до того писав у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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