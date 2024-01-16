'Це не кінець, але протест призупинено': поляки припинять блокаду кордону з Україною

Польські далекобійники, які з листопада блокували пропускні пункти на кордоні з Україною, домовилися з урядом про "певні умови". Вони припинять блокаду 17 січня о 13:00 за київським часом. Про це повідомив Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту, якого процитувало агентство Reuters.
"Це не кінець, але протест буде призупинено… Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд", - сказав Томаш Борковський.
Польські далекобійники вимагали відновлення системи дозволів для українських перевізників для роботи в ЄС та європейських далекобійників, що в'їжджають до України. Представники протесту заявили, що припинення протесту не є його завершенням, але дає новому уряду час на вирішення питань.
Міністерство інфраструктури Польщі планує підписати угоду на сьогоднішній прес-конференції.
Блокування поляками кордону
Нагадаємо, польські перевізники розпочали протести 6 листопада, які спровокували значні обмеження руху вантажівок на кордоні з Україною. Організатори протесту пропускали по одному вантажному автомобілю на годину.
Як повідомляв Главред, 6 січня польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський разом з представниками руху "Ошукане село" підписали угоду. Згідно з угодою, протестувальники припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці. Однак далекобійники блокували ще три переходи.
Також Україна активно шукала шляхи розвязання проблеми з блокадою кордону. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна проведе переговори на всіх рівнях з новим урядом Польщі для вирішення цього питання.
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