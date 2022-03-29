Українські бійці знищили російську колону, яка йшла на Миколаїв/ Фото ілюстративне, Макс Левін

Захисники України продовжують ліквідовувати ворога. Цього разу вони знищили колону окупантів на підходах до Миколаєва.

Ворогів знищили воїни десантно-штурмових військ. Про це повідомив у Facebook речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Воїни ДШВ розгромили ворожу колону, що рухалася на Миколаїв", – написав Братчук.

Окупанти розгромили Миколаївську ОДА

Нагадаємо, вранці 29 березня Російські загарбники влучили ракетою у будівлю Миколаївської облдержадміністрації. Внаслідок цього загинули три людини, ще 22 постраждали. За словами глави ОДА Віталія Кіма, більшості людей дивом вдалося врятуватися – це від 50 до 100 осіб.

Також раніше повідомлялося, що Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямах. Про це офіційно заявив заступник Міноборони Росії Олександр Фомін після переговорів з українською делегацією у Стамбулі. Він сказав, що "у Києві будуть прийняті відповідні основні рішення та мають бути створені умови для нормальної роботи".

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