Україні пропонували 5 альтернатив F-16: експерт пояснив, чому не дійшло до угоди

Україна ще раніше могла отримати бойові літаки від Великої Британії, Франції, Швеції та Австралії, зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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Україні пропонували Eurofighter Typhoon і Gripen - експерт / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Союзники свого часу пропонували Україні винищувачі Mirage, Rafale, Eurofighter Typhoon, F/A-18 Hornet і Gripen. Проте з різних причин Київ такі літаки не отримав. Було ухвалено рішення, згідно з яким у пріоритеті отримання F-16, альтернатива - шведські Gripen. Про це заявив колишній інженер КБ Антонов, авіаційний експерт Костянтин Криволап.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що минулого року Україні пропонували різні варіанти винищувачів. Згодом стало зрозуміло, що одні літаки нам не підходять, а з іншими, такими як Gripen, доведеться почекати, поки буде зрозуміла ситуація з F-16.

"Міноборони надсилало запит країнам-союзникам про те, коли і які винищувачі вони нам можуть передати. Відповідь надали Австралія, Швеція, Франція і Британія. Париж пропонував Mirage або Rafale, були пропозиції навіть щодо Eurofighter Typhoon. Rafale - загалом гарний літак, але він дуже дорогий в експлуатації і зараз нам не потрібен. Австралія пропонувала літаки F/A-18 Hornet. У підсумку представники України сказали, що Mirage і Hornet не підходять. Наш пріоритет №1 - F-16, на другому місці Gripen. Саме ці літаки ми і будемо прагнути отримати. І от тут усе й зупинилося", - зазначив експерт.

Чому Україна декілька років тому відмовилася від Mirage

Експерт акцентував увагу на тому, що ще 5 років тому Париж пропонував Києву придбати Mirage. Але тоді було вирішено, що пріоритетом для Повітряних сил ЗСУ будуть літаки F-16

"Літаки Mirage нам пропонували купити ще 2019 року, у межах першої зустрічі президента Зеленського з президентом Франції Макроном. Тоді Макрон запропонував Україні свої літаки і навіть обіцяв надати кредит, аби ми їх купили. Франції така угода вигідна, адже щоб продати іншим країнам Rafale, треба спочатку забрати в них винищувачі Mirage. Україна тоді відмовилася, бо була ухвалена візія Повітряних сил, згідно з якою ЗС ЗСУ протягом декількох років мають перейти на F-16", - пояснив Криволап.

Яка ще країна Європи могла б дати Україні літаки

Як стверджує авіаексперт, Греція має близько 150 одиниць винищувачів F-16 і має на озброєнні російські ЗРК С-300 і С-400. Проте греки не передають свою зброю, оскільки побоюються загострення конфлікту з Туреччиною на Кіпрі.

"Греція, до речі, цікава тим, що у неї, мабуть, найбільше винищувачів у Європі. У греків близько 150 літаків F-16 і ще щонайменше 70 винищувачів за типом Mirage. Є у них ще 7 ЗРК Patriot, один комплекс вони вже передали Саудівській Аравії, а також російські комплекси С-300 і С-400, які вони не наважуються передати Україні. Греки бояться передавати зброю, оскільки у них старий конфлікт із Туреччиною на Кіпрі", - підкреслив Костянтин Криволап.

Дивіться відео, в якому Криволап розповів, які винищувачі пропонували Україні:

Коли Україна отримає F-16 - головні новини за темою:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає F-16 найближчим часом. Таке повідомлення він опублікував за підсумками розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Данія - одна з тих країн, які обіцяли передати Києву винищувачі.

Захід розраховує поставити Україні F-16 цього літа, сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун. За його словами, західні партнери хочуть, щоб українська армія мала необхідні озброєння для свого захисту.

Україна отримає літаки F-16 у необхідних кількостях щонайменше через півроку-рік, вважає Костянтин Криволап. Згідно з його оцінками, затримки з підготовкою пілотів позначаться на термінах отримання винищувачів.

Коротко про F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

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