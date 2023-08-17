УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ потужно вдарили на півдні "перемололи" сотні росіян разом з технікою

Олексій Тесля
17 серпня 2023, 07:59 оновлено 17 серпня, 08:10
411
Українським захисникам вдалося знищити 3 танки, 4 артсистеми та міномети РФ.
ЗСУ потужно вдарили на півдні 'перемололи' сотні росіян разом з технікою
ЗСУ знищили десятки росіян на півдні / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

Підрозділи Сил оборони України на Таврійському напрямку змогли знищити 15 одиниць ворожої військової техніки за добу, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він уточнив в Telegram, що українським захисникам вдалося знищити 3 танки, 4 артилерійські системи та міномети, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки.

Український генерал також розповів, що збройні сили РФ за добу втратили 265 осіб особового складу.

відео дня

Серед них:

  • 95 знищених;
  • 159 поранених;
  • 11 військовополонених.

При цьому українські артилеристи протягом доби виконали 1393 вогневі завдання.

"Працюємо далі", - додав Тарнавський.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвалися вперед на двох напрямках і захопили нові рубежі. Сили оборони на Мар'їнському напрямку продовжують стримувати наступ російських військ, на Мелітопольському і Бердянському ведуть наступальні операції і закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони просунулися на двох напрямках. ЗСУ вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту і просунулися в прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.

Сили оборони України звільнили за минулий тиждень 3 кв. км на Бахмутському напрямку. Про це 14 серпня повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, схід України залишається епіцентром бойових дій, там ворог намагається рухатися повномасштабним наступом, йдуть важкі бої.

Більше новин:

ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

У ЗСУ ще один успіх: під Урожайним пішли вперед і захопили нові рубежі

У ЗСУ ще один успіх: під Урожайним пішли вперед і захопили нові рубежі

09:25 Україна
На Україну чекає битва за Севастополь, контрнаступ зсунеться на весну 2024-го – Мусієнко

На Україну чекає битва за Севастополь, контрнаступ зсунеться на весну 2024-го – Мусієнко

09:00 Ексклюзиви
ЗСУ потужно вдарили на півдні "перемололи" сотні росіян разом з технікою

ЗСУ потужно вдарили на півдні "перемололи" сотні росіян разом з технікою

07:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:49

"Скоро будуть хороші новини": Кулеба розповів, коли Україна отримає F-16

09:25

У ЗСУ ще один успіх: під Урожайним пішли вперед і захопили нові рубежі

09:11

Гороскоп на завтра 18 серпня 2023: Овнам ніякої кави, Дівам - стрес

09:00

На Україну чекає битва за Севастополь, контрнаступ зсунеться на весну 2024-го – МусієнкоЕксклюзив

08:41

Революція у РФ: експерт назвав, хто може очолити бунт проти Путіна

Пригожин здатний захопити Мінськ, Путіну доведеться з ним домовлятися - ШейтельманПригожин здатний захопити Мінськ, Путіну доведеться з ним домовлятися - Шейтельман
08:37

Врятував життя багатьом і віддав своє: у боях на Херсонщині загинув молодий воїн з Рівного

07:59

ЗСУ потужно вдарили на півдні "перемололи" сотні росіян разом з технікою

07:30

У Байдена відповіли на розмови про членство України в НАТО в обмін на території

06:46

ЗСУ звільнили Урожайне й домоглися великих успіхів в районі Роботиного - ISWВідео

Реклама
06:10

Коли війна закінчиться нашою перемогою?Погляд

05:31

Гороскоп на вересень 2023: перед Скорпіонами відкриються можливості й прийде допомога

04:40

Загадка, яку подужають лише одиниці: не всі зможуть знайти бджолу серед квітів

04:33

Яке сьогодні свято 17 серпня: кого потрібно привітати в цей день

03:45

Як часто можна робити манікюр, щоб не пошкодити нігті: важливі поради

02:50

"Як слон у кімнаті": 59-річна Кортні Кокс змушує свого хлопця одружитися

02:20

На Росію чекає ще один заколот, Пригожин братиме участь - Шейтельман

01:57

Жданов спрогнозував, чи влаштують "пригожинці" з Білорусі провокацію на День незалежності

01:27

Чорна попелиця на огірках відступить: 8 народних засобів, як оздоровити рослини

00:26

Брітні Спірс розлучається з чоловіком через зраду

16 серпня, середа
23:53

Україна не отримає F-16 цього року: Повітряні сили засмутили прогнозом

Реклама
23:28

23-річна зірка серіалу "Школа" виходить заміж

23:23

Невістку зрадника Медведчука засікли в модному бутіку, неподалік Кремля

23:10

Ця головоломка не дасть вам заснути: треба за 30 секунд знайти пуму в лісі

22:59

Погрожують бити ще: в РФ визнали ракетний удар по шведському заводу в Луцьку

22:32

В Індії дали дивну відповідь, чому не запросили Зеленського на саміт G20

22:13

"Обезжирене молоко" – неправильно: Авраменко розповів, як треба казати

22:01

У РФ помер ексзаступник Шойгу, який керував окупантами в Україні

21:54

Анджеліна Джолі найняла свою дочку на роботу

21:51

Щаслива герцогиня: у Мережі з'явилося нове селфі Меган Маркл

21:26

Обговорили все, що стосується фронту: Зеленський провів важливе засідання Ставки

21:09

Перше цивільне судно пройшло через новий гумкоридор в Чорному морі - Зеленський

20:59

Контрнаступ набирає обертів: найпотужніша бригада вступила в бій - Forbes

20:37

Котлети і випічка будуть пухнастими: чим замінити крохмаль

20:20

2000 ракет до HIMARS зупинять війну, але США не хочуть їх давати – ексрадник Залужного

20:08

Володимир Дантес показав свій ностальгічний відпочинок у КримуВідео

19:38

Маленький син Віктора Павлика опинився в лікарні

19:29

Шалений тест викликав занепокоєння у Мережі: лише люди з високим IQ знають відповіді

19:27

"Це помилка": у НАТО зробили нову заяву про "територіальні поступки" України

19:19

Сергій Притула порівняв Лесю Нікітюк із конякою - ведуча відповіла

19:11

Щоб печиво не пригоріло: 5 варіантів, чим можна замінити пергамент у домашніх умовах

Реклама
19:10

За красивими розмовами нам готують пасткуПогляд

19:04

Рубль пішов на дно: Путін скликає термінову нараду, "труситиме" експортерів - FT

18:35

Україну розжарить до +36: регіони накрило справжнє пекло

18:27

"Українська команда" проїхала 200 км по лінії фронту, щоб розвезти захисникам дрони, тепловізори та іншу допомогу

18:09

Лопес романтично Аффлека з днем народження і ніжно заспівала йомуВідео

17:51

Росія може готувати удар по одному місту на "дату": дипломат назвав ціль ворога

17:35

РФ буде лупити ракетами весь час: у розвідці заговорили про цілі ударів

17:30

РФ намагається захопити Куп’янськ: Сирський повідомив про погіршення ситуації

17:04

Путіна запросили, а Зеленського - ні: з'явилась реакція ЄС на саміт G20 в Індії

16:56

США хочуть послабити санкції проти Ірану, який передає РФ "шахеди" - FT

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти