ЗСУ потужно вдарили на півдні 'перемололи' сотні росіян разом з технікою

Українським захисникам вдалося знищити 3 танки, 4 артсистеми та міномети РФ.

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ЗСУ знищили десятки росіян на півдні / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

Підрозділи Сил оборони України на Таврійському напрямку змогли знищити 15 одиниць ворожої військової техніки за добу, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він уточнив в Telegram, що українським захисникам вдалося знищити 3 танки, 4 артилерійські системи та міномети, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки.

Український генерал також розповів, що збройні сили РФ за добу втратили 265 осіб особового складу.

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Серед них:

95 знищених;

159 поранених;

11 військовополонених.

При цьому українські артилеристи протягом доби виконали 1393 вогневі завдання.

"Працюємо далі", - додав Тарнавський.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвалися вперед на двох напрямках і захопили нові рубежі. Сили оборони на Мар'їнському напрямку продовжують стримувати наступ російських військ, на Мелітопольському і Бердянському ведуть наступальні операції і закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони просунулися на двох напрямках. ЗСУ вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту і просунулися в прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.

Сили оборони України звільнили за минулий тиждень 3 кв. км на Бахмутському напрямку. Про це 14 серпня повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, схід України залишається епіцентром бойових дій, там ворог намагається рухатися повномасштабним наступом, йдуть важкі бої.

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